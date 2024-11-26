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الثلاثاء 26 نوفمبر 2024
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

أتلتيكو مدريد يتحدى سبارتا براج في دوري أبطال أوروبا

دييجو سيميوني
دييجو سيميوني
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يخوض فريق أتلتيكو مدريد مواجهة قوية أمام سبارتا براج ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

ويأمل الفريق الإسباني بقيادة المدرب دييجو سيميوني في تحقيق الفوز وتعزيز حظوظه في التأهل إلى الدور المقبل.

وجاء تشكيل أتلتيكو مدريد كالتالى:  

حراسة المرمى يان أوبلاك 

خط الدفاع  لودي وخيمينيز وغربتش 

خط الوسط، دي بول وكوكي 

خط الهجوم  جريزمان وفيليكس 

المباراة تمثل اختبارًا حاسمًا لأتلتيكو في سعيه للمنافسة على اللقب الأوروبي، فيما يسعى الفريق التشيكي  لإثبات قدراته أمام أحد أكبر الأندية في القارة.

الجولة الخامسة أتلتيكو مدريد سلوفان براتيسلافا جريزمان دورى أبطال اوروبا