أتلتيكو مدريد يتحدى سبارتا براج في دوري أبطال أوروبا

يخوض فريق أتلتيكو مدريد مواجهة قوية أمام سبارتا براج ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

ويأمل الفريق الإسباني بقيادة المدرب دييجو سيميوني في تحقيق الفوز وتعزيز حظوظه في التأهل إلى الدور المقبل.

وجاء تشكيل أتلتيكو مدريد كالتالى:

حراسة المرمى يان أوبلاك

خط الدفاع لودي وخيمينيز وغربتش

خط الوسط، دي بول وكوكي

خط الهجوم جريزمان وفيليكس

المباراة تمثل اختبارًا حاسمًا لأتلتيكو في سعيه للمنافسة على اللقب الأوروبي، فيما يسعى الفريق التشيكي لإثبات قدراته أمام أحد أكبر الأندية في القارة.