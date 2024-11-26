ads
الثلاثاء 26 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

حفظ التحقيقات حول إصابة عامل بحروق إثر تنظيف ملابسه

ارشيفية
ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قررت النيابة العامة بشمال الجيزة حفظ التحقيقات حول إصابة عامل بحروق إثر تنظيف ملابسه، بعدما تبين عدم وجود شبهة جنائية حول الحادث.

كانت البداية بتلقى المقدم محمد طارق عبدالعظيم رئيس مباحث قسم شرطة الوراق بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها اشتعال النيران بأحد الأشخاص بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ.

بالفحص تبين أنه عقب قيام عامل بإصلاح ماكينة أرض زراعية ووجود آثار مادة تساعد على الاشتعال "جاز" وعودته للمنزل وقيامه بإشعال النيران في فحم للتدفئة أمسكت النيران بملابسه، مما تسبب في إصابته بحروق من الدرجة الثانية، جرى نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

 

إشعال النيران إشارة من غرفة عمليات النجدة بحروق من الدرجة الثانية تنظيف عدم وجود شبهة جنائية