قررت النيابة العامة بشمال الجيزة حفظ التحقيقات حول إصابة عامل بحروق إثر تنظيف ملابسه، بعدما تبين عدم وجود شبهة جنائية حول الحادث.

كانت البداية بتلقى المقدم محمد طارق عبدالعظيم رئيس مباحث قسم شرطة الوراق بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها اشتعال النيران بأحد الأشخاص بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ.

بالفحص تبين أنه عقب قيام عامل بإصلاح ماكينة أرض زراعية ووجود آثار مادة تساعد على الاشتعال "جاز" وعودته للمنزل وقيامه بإشعال النيران في فحم للتدفئة أمسكت النيران بملابسه، مما تسبب في إصابته بحروق من الدرجة الثانية، جرى نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.