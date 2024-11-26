المصري بالزي الأبيض أمام إنيمبا في الكونفدرالية

عقد اليوم الثلاثاء، الاجتماع الفني الخاص بمباراة المصري البورسعيدي، وأنيمبا النيجيري، في إطار الاستعداد للقاء الذي سيجمعهم غدا الأربعاء، في تمام الساعة السادسة مساء، على ستاد السويس الجديد، ضمن منافسات الجولة الأولى ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وتم خلال الاجتماع الإعلان عن أن الفريق المصري سيرتدي الزي الأبيض أمام أنيمبا، فيما سيرتدي أنيمبا الزي الأزرق .

وأكد علي ماهر المدير الفنى للنادى المصري، على جاهزية لاعبى الفريق البورسعيدى لمباراة الغد أمام أنيمبا، ضمن منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأضاف مدرب المصري ، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة أنيمبا، أننا أغلقنا صفحة الدوري بعد مباراة الزمالك، وبدأنا في الاستعداد لمباراة انيمبا رغم ضيق الوقت.

وأشار إلى أن فريق أنيمبا فريق قوي، وله تاريخ كبير في البطولات الأفريقية، ونتعامل مع كل مباراة على حدى للوصول لأبعد نقطة فى الكونفدرالية، وجمهور المصرى يمنحنا دافعا كبيراً.

وأضاف مدرب المصرى، نسعى لتقديم مستوى جيد، لدينا لاعبين جيدين وجمهور رائع خلفنا، واللاعبون جاهزون رغم ضيق الوقت بعد لقاء الزمالك.

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