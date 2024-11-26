"السبكي" يفتتح فعاليات الملتقى السنوي "نحو العالمية في تقديم خدمات الرعاية الصحية"

تزامنًا مع مرور 5 سنوات على إطلاق فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لمنظومة التغطية الصحية الشاملة من محافظة بورسعيد في 26 نوفمبر 2019، وتحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والدكتور رونالد لافاتار، الرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للمستشفيات.

افتتح الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، اليوم، فعاليات الملتقى السنوي الخامس للهيئة تحت شعار "نحو العالمية في تقديم خدمات الرعاية الصحية"، وذلك في أحد الفنادق الكبرى بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وحضر الملتقى عدد من الوزراء، والمحافظين، ورؤساء وممثلي الهيئات الصحية، ومجلسي النواب والشيوخ، والمنظمات الصحية العالمية، وسفراء الدول، والنقباء، وقادة الفكر والإعلام، وشركاء النجاح من كافة قطاعات وأجهزة الدولة الحكومية، إضافة إلى القطاعين الأهلي والخاص. ومن أبرز الحضور: الدكتور عثمان عبدالجليل، وزير الصحة الليبي، الدكتورة نبيلة مكرم عبيد، رئيسة الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب وتأهيل الشباب، واللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، والدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والدكتور محمد لُطيف، الرئيس التنفيذي للمجلس الصحي المصري، والدكتور نعمة سعيد عابد، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر.

وأعرب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، الدكتور خالد عبدالغفار، عن سعادته بحضور الملتقى السنوي الخامس للهيئة العامة للرعاية الصحية، مشيدًا بالإنجازات الكبيرة التي حققتها الهيئة في تقديم الرعاية الصحية للمواطنين على مدار خمس سنوات. وأكد الوزير أن المنظومة الصحية التي أطلقها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي في 2019 قد أثبتت نجاحها في تحسين الخدمات الصحية وتوفير التغطية الصحية الشاملة لكافة المواطنين، مما يعكس رؤية القيادة السياسية للنهوض بالقطاع الصحي.

وأشار عبدالغفار إلى أن الهيئة العامة للرعاية الصحية، باعتبارها الجهة المنوطة بضبط وتنظيم تقديم خدمات الرعاية الصحية بمنظومة التغطية الصحية الشاملة، قد لعبت دورًا محوريًا في تحسين جودة الخدمات الصحية وتوسيع نطاق التغطية في مختلف المحافظات. كما أكد على أهمية التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص وتعزيز الشراكات الدولية لتطوير الرعاية الصحية وتحقيق الاستراتيجيات الطموحة التي تضمن تقديم خدمات صحية ذات جودة عالمية في كافة أنحاء الجمهورية.

وأكد رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، الدكتور أحمد السبكي، أن الملتقى الدولي السنوي الخامس للهيئة يُعدّ مناسبة مهمة للاحتفاء بالتجربة المصرية الناجحة في الإصلاح الصحي الشامل، خاصة فيما يتعلق بالإنجازات التي حققتها الهيئة خلال الخمس سنوات الماضية. وأضاف أن شعار الملتقى "نحو العالمية في تقديم خدمات الرعاية الصحية" يعكس تطلعات الهيئة المستمرة في تحقيق معايير عالمية في تقديم الخدمات الصحية وضمان التحسين والتطوير المستدام في المستقبل.

كما تقدم رئيس الهيئة بالشكر الى الرئيس عبدالفتاح السيسي، القائد التاريخي للإصلاح الصحي في مصر، مشيدًا بإرادته وجهوده الملموسة التي جعلت من الإصلاح الصحي واقعًا على الأرض. كما توجه بالشكر لرئيس مجلس الوزراء على دعمه المستمر لمنظومة التغطية الصحية الشاملة ورعايته للملتقى للعام الثاني على التوالي، ما يعكس التقدير الكبير من قبل الحكومة للهيئة وعملها المستمر.

كما ثمّن رئيس الهيئة جهود، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، على دعمه المتواصل للقطاع الصحي، مؤكدًا أن هذا يعزز من تقدم المنظومة الصحية في مصر ويحقق الفائدة للمواطنين. وفي السياق ذاته، ثمّن رئيس الهيئة جهود البرلمان بغرفتيه مجلسي النواب والشيوخ الموقرين وكافة الشركاء من قطاعات الدولة المختلفة، مشيرًا إلى أن تضافر جهود جميع القطاعات الحكومية والخاصة والأهلية أسهم في تحقيق تقدم ملموس في تطبيق منظومة التغطية الصحية الشاملة في المحافظات المستهدفة.

وأشاد رئيس الهيئة أيضًا بأعضاء مجلس إدارة الهيئة والجهاز التنفيذي وكافة أبطال الهيئة الذين يعملون بكل تفانٍ لتقديم أفضل الخدمات الصحية، مؤكدًا أن الاستمرارية في العطاء هي أساس تحقيق المزيد من التقدم والابتكار في المنظومة الصحية، قائلاً: "فخور بكم جميعًا".

كما وجّه رئيس الهيئة كلمة شكر لجميع المشاركين في الملتقى، معربًا عن تقديره العميق لمساهماتهم القيمة في إنجاح فعاليات هذا الحدث البارز، مؤكدًا أن الملتقى يمثل فرصة رائعة لتبادل الخبرات وبحث سبل التعاون المستقبلي في مجال الرعاية الصحية، مما يعكس الجهود المشتركة نحو تحسين الرعاية الصحية وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

ومن جانبه، أشاد الرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للمستشفيات، رونالد لافاتار، بالجهود الرائدة التي بذلتها الهيئة العامة للرعاية الصحية خلال السنوات الخمس الماضية منذ إطلاق منظومة التغطية الصحية الشاملة في مصر. وأكد أن هذه المنظومة تمثل إنجازًا بارزًا يعكس التزام مصر بتطوير القطاع الصحي وتحقيق العدالة الصحية. وأشار إلى الإنجازات الملموسة التي حققتها الهيئة، مثل تحديث البنية التحتية الصحية وتطبيق مبادرات التحول الأخضر، بالإضافة إلى تحقيق جوائز دولية مرموقة.

كما قام رونالد لافاتار بتسليم شهادة الاعتراف الدولي "الجائزة الذهبية" الممنوحة من الاتحاد الدولي للمستشفيات إلى رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، تقديرًا لإنجازاتها في مجالات الاستدامة الصحية، والتوعية، والمسئولية المجتمعية، وهو ما يعكس التزام الهيئة بتقديم خدمات صحية بمعايير عالمية وتعزيز مكانة مصر على خارطة الرعاية الصحية الدولية.

وفي ختام افتتاح فعاليات الملتقى السنوي الخامس للهيئة العامة للرعاية الصحية، قام الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة، بتقديم هدية تذكارية لمعالي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، كما أهدى درع الهيئة لوزيرة التنمية المحلية ، وذلك تقديرًا لدعمهم المتواصل وجهودهم الملموسة في إنجاز هذا المشروع الوطني الهام.

وتتضمن فعاليات الملتقى السنوي الخامس للهيئة العامة للرعاية الصحية، استعراض إنجازات الهيئة على مدار خمس سنوات من خلال أفلام وثائقية وعروض مسرحية، بالإضافة إلى العديد من التكريمات، وجلسات نقاشية، وتوقيع عدة بروتوكولات لشراكات واعدة واستراتيجيات مبتكرة تهدف إلى صياغة مستقبل صحة مصر. وتُعكس رؤية الهيئة نحو تقديم خدمات صحية بمعايير عالمية وتعزيز مستقبل الرعاية الصحية في مصر بخطوات واثقة نحو العالمية.

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