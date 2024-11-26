محافظ دمياط يناقش خطة دعم وتوطين الصناعة

استقبل الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، بمكتبه مساء اليوم، المهندس أشرف فتحى رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، وذلك بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط.

واستهل المحافظ ونائبته اللقاء بتقديم التهنئة إلى المهندس أشرف فتحى لتوليه مهام عمله الجديد كرئيس لجهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، كما أعربا عن خالص امنياتهما له بدوام التوفيق والسداد.

وشهد اللقاء مناقشة عدد من ملفات العمل ، حيث بحث" المحافظ " خطة تطوير وتعزيز الخدمات بالمدينة ورفع كفاءة البنية التحتية و دعم وتوطين الصناعة لاحتضان المدينة لمنطقة صناعية قوية تتميز بفرص استثمارية متنوعة، كما ناقش أيضًا آليات تكثيف الحملات لرفع الاشغالات بالتنسيق مع شرطة المرافق و منظومة نقل وتوريد المخلفات التى تديرها المحافظة .

وأشاد " محافظ دمياط " بالرؤية التنموية التى يستهدف الجهاز تنفيذها، و أكد دعم المحافظة الكامل لتلك الرؤى وتحقيق التنسيق الكامل بين الجانبين، لتحقيق التنمية على أرض المحافظة و خدمة المواطنين.

إعتمد الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، المخطط الاستراتيجي لمدينتى فارسكور و كفر البطيخ، وذلك بعد إعادة إعتماده ، ضمن رؤية الدولة وخطتها للتيسير على المواطنين الراغبين فى السير باجراءات تراخيص البناء، وفى ضوء إلغاء الاشتراطات التخطيطية والبنائية ، الصادرة من مجلس الوزراء فى مارس ٢٠٢١.

حيث أشار " الدكتور أيمن الشهابى " أنه تم إعادة إعتماد المخطط الاستراتيجي للمدينتين، بالتنسيق مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني، وفقًا للضوابط والاشتراطات الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء و وزير الاسكان .

أعلن الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، عن الانتهاء من إعداد الأحوزة العمرانية للعزب والتوابع بنطاق المحافظة، وسيتم إعتمادها بنهاية العام الجارى ، ليصبح ذلك من أهم ثمار التعاون المشترك بين محافظة دمياط والهيئة العامة للتخطيط العمراني.