علي ماهر: أغلقنا صفحة الدوري.. والمصري مستعد لمباراة إنيمبا بالكونفدرالية

أكد علي ماهر المدير الفنى للنادى المصري على جاهزية لاعبى الفريق البورسعيدى لمباراة الغد أمام أنيمبا، ضمن منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

واضاف مدرب المصري ، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة أنيمبا، أننا أغلقنا صفحة الدوري بعد مباراة الزمالك وبدأنا في الاستعداد لمباراة انيمبا رغم ضيق الوقت.

وأشار الي ان فريق أنيمبا فريق قوي وله تاريخ كبير في البطولات الأفريقية، ونتعامل مع كل مباراة على حدى للوصول لأبعد نقطة فى الكونفدرالية وجمهور المصرى يمنحنا دافعا كبيراً.

وأضاف مدرب المصرى، نسعى لتقديم مستوى جيد، لدينا لاعبين جيدين وجمهور رائع خلفنا، واللاعبون جاهزون رغم ضيق الوقت بعد لقاء الزمالك. واختتم على ماهر: ندخل مواجهة انيمبا