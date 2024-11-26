إعلام إسرائيلي: بايدن يعلن الليلة اتفاقًا مرتقبًا لوقف النار في لبنان

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية مساء اليوم أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن سيصدر إعلانًا بشأن اتفاق لوقف العمليات العسكرية في لبنان عند الساعة العاشرة مساءً.

في هذا السياق، أبلغ وزير الدفاع في الحكومة الإسرائيلية، مبعوثة الأمم المتحدة إلى لبنان بأن أي انتهاك للاتفاق المقترح، بما في ذلك تعزيز القدرات العسكرية في المناطق الحدودية، سيواجه برد حازم من الجانب الإسرائيلي.

وأكد الوزير في بيان رسمي، أن إسرائيل لن تتردد في اتخاذ خطوات قوية إذا لم تُنفذ الالتزامات المترتبة على الاتفاق.

من جانبه، صرح وزير الخارجية اللبناني أن خطة وقف الأعمال العسكرية تشمل نشر قوات قوامها خمسة آلاف جندي في المناطق الجنوبية، وذلك ضمن ترتيبات الاتفاق الجديد.

وأضاف الوزير أن بلاده تأمل في التوصل إلى تفاهم نهائي خلال الساعات المقبلة، معتمدًا على نتائج النقاشات الجارية داخل الحكومة الإسرائيلية.

وأشار الوزير اللبناني إلى احتمال أن تضطلع الولايات المتحدة بدور مهم في إعادة إعمار المناطق الجنوبية المتضررة جراء التصعيد الأخير.

ومع ذلك، شدد على أن المقاومة ستظل مستمرة طالما استمرت حالة الاحتلال، مؤكدًا أن هذا الواقع يفرض تحديات إضافية على لبنان في ظل الظروف الحالية.