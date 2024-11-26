وزير الري: جهود كبيرة من الدول العربية لتحسين إدارة المياه وتعظيم العائد

توجه الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى بالشكر لجميع أعضاء المكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للمياه على انتخاب مصر رئيسا للمكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للمياه لعامى ٢٠٢٤ و ٢٠٢٥، مؤكداً حرص مصر على بذل كافة الجهود لتعزيز التعاون بين كافة الدول العربية في مجال المياه .

هذا وقد تم اليوم الثلاثاء انتخاب مصر رئيسا للمكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للمياه لعامى ٢٠٢٤ و ٢٠٢٥، وذلك في اطار مشاركة الدكتور هانى سويلم في اجتماعات "الدورة السادسة عشر لمجلس وزراء المياه العربي" .

وقد اشار الدكتور سويلم لما تبذله الدول العربية من جهود لتحسين عملية إدارة المياه وتعظيم العائد من وحدة المياه ، و زيادة الوعى بين أبناء الشعوب العربية بقضايا المياه ودور المواطنين في الحفاظ على المياه ، وتشجيع الأفكار الجديدة والبحث العلمى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بالدول العربية وخاصة الهدف السادس المعنى بالمياه والذي ينص على "ضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع وإدارتها إدارة مستدامة" .

وأشار إلى أن معظم الدول العربية تقع في المناطق المناخية الجافة وشبه الجافة ، مما جعلها من أكثر دول العالم التي تواجه الشح المائى وتراجع نصيب الفرد من المياه ، مما يتطلب تعزيز الإجراءات التي تتخذها الدول العربية للتعامل مع هذا التحدى والذى يُصبح أكثر تأثيراً بمرور الوقت بسبب الزيادة السكانية وتوسع التنمية الحضرية بالدول العربية ، والتغيرات المناخية التي تؤثر بشكل سلبى على قطاع المياه بالدول العربية .

وأكد الدكتور سويلم على حرص مصر على تعزيز التعاون مع العديد من الدول العربية الشقيقة في مجال المياه ، حيث تتعاون مصر بالفعل مع العديد من الدول العربية تحت مظلة عدد من مذكرات التعاون في مجال المياه مثل دول ( الأردن - الإمارات - الجزائر - السعودية - العراق - تونس - فلسطين - لبنان - المغرب ) .

هذا وقد سبق عقد الاجتماع الوزاري عقد اجتماعات اللجنة الفنية العلمية الاستشارية للمجلس الوزاري العربي للمياه بالأردن والتى امتد عملها على مدى ثلاث أيام تناولت مناقشة خطة عمل استراتيجية الأمن المائي العربي ، والتعاون في مجال استغلال المياه المشتركة ، ومتابعة تنفيذ خطة التنمية المستدامة ٢٠٣٠ فيما يخص المياه ، بالإضافة الى المبادرة العربية للترابط بين المياه والطاقة والغذاء بالدول العربية.