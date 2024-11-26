خبير: الاحتلال يخطط لإكمال مسلسل المماطلة لضرب مفاوضات وقف إطلاق النار بلبنان

قال العميد بهاء حلال، خبير الشؤون العسكرية، إن السباق محموم ما بين وقف إطلاق النار أو نية العدو بوقف إطلاق النار، وما بين نية العدو بإكمال مسلسل التسويف والمماطلة، وبالتالي الوصول إلى مرحلة بضرب المفاوضات كما فعل سابقا في غزة، حينما كانت هناك محاولة لوقف إطلاق النار عبر محاولة أمريكية إبان اغتيال حسن نصر الله من قبل العدو الإسرائيلي.

وأضاف "حلال"، خلال مداخلة على قناة القاهرة الإخبارية، أنه لا شك أن ما يحدث اليوم من قبل العدو باستهداف مبنى يوجد فيه بعض النازحين ومطبخ لعائلات تطهو للنازحين في قلب بيروت، هو يهدف إما أنهم يريدون أن يستدرجوا ردودا من المقاومة تكون قوية على تل أبيب، بالتالي ستكون هذه الردود من أجل إعطاء ذريعة لهم لعدم الموافقة وإكمال مسلسل الإجرام والعدوان.

وتابع: "وإما يريدون القول إن ذلك هو إكمال أو إنهاء لصورة نهائية من أجل إنهاء الاشتباك التفاوضي، ووضع اللمسة الأخيرة أو المشهد الأخير من القصف، وهو رسالة إلى الداخل اللبناني والإسرائيلي المأزوم أصلا".