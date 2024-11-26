ads
الثلاثاء 26 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وزارة الرياضة وجامعة الدول العربية تطلقان القمة الشبابية العربية

القمة الشبابية
القمة الشبابية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أطلقت وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع جامعة الدول العربية وكيان اتحاد طلاب تحيا مصر، القمة الشبابية العربية في نسختها الثالثة، والتي يتم تنفيذها خلالها الفترة من (٢٥-٢٧) نوفمبر الجارى، في إطار مواصلة الجهود لتعزيز أهداف التنمية المستدامة 2030.

وتناولت فعاليات اليوم الأول العديد من المحاور منها" دور الكيانات الشبابية في تحقيق التنمية المستدامة، مستقبل المنطقة العربية في ضوء مخرجات القمم الأممية، دور الشباب في مواجهة التحديات الهجينة ومستقبل الحفاظ علي الأمن القومي، دور الشباب والتحديات في الاعلام الحديث، وتمكين الشباب من خلال ريادة الأعمال"، وتم استعراض الأفكار والرؤى الشبابية وتبادل المعلومات خلال الجلسات وطرح التوصيات والمقترحات.

يأتي ذلك في إطار الأسبوع العربي للتنمية المستدامة وتحت شعار "حلول مستدامة لمستقبل أفضل - المرونة والقدرة على التكيف في عالم عربي متطور"، بالتعاون مع الشركاء من الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والبنك الدولي ومنتدى البركة للاقتصاد الإسلامي ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي" في نسخته الخامسة.

الجدير بالذكر أن القمة الشبابية العربية تمثل منصة فريدة لتوحيد الجهود وتعزيز التعاون بين الشباب الواعد من مختلف الدول العربية، والسعي لتقديم حلول عملية ومستدامة للتحديات التي تواجه المنطقة العربية.

وزارة الرياضة جامعة الدول العربية القمة الشبابية العربية وزارة الشباب والرياضة أهداف التنمية المستدامة