وزارة الرياضة وجامعة الدول العربية تطلقان القمة الشبابية العربية

أطلقت وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع جامعة الدول العربية وكيان اتحاد طلاب تحيا مصر، القمة الشبابية العربية في نسختها الثالثة، والتي يتم تنفيذها خلالها الفترة من (٢٥-٢٧) نوفمبر الجارى، في إطار مواصلة الجهود لتعزيز أهداف التنمية المستدامة 2030.

وتناولت فعاليات اليوم الأول العديد من المحاور منها" دور الكيانات الشبابية في تحقيق التنمية المستدامة، مستقبل المنطقة العربية في ضوء مخرجات القمم الأممية، دور الشباب في مواجهة التحديات الهجينة ومستقبل الحفاظ علي الأمن القومي، دور الشباب والتحديات في الاعلام الحديث، وتمكين الشباب من خلال ريادة الأعمال"، وتم استعراض الأفكار والرؤى الشبابية وتبادل المعلومات خلال الجلسات وطرح التوصيات والمقترحات.

يأتي ذلك في إطار الأسبوع العربي للتنمية المستدامة وتحت شعار "حلول مستدامة لمستقبل أفضل - المرونة والقدرة على التكيف في عالم عربي متطور"، بالتعاون مع الشركاء من الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والبنك الدولي ومنتدى البركة للاقتصاد الإسلامي ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي" في نسخته الخامسة.

الجدير بالذكر أن القمة الشبابية العربية تمثل منصة فريدة لتوحيد الجهود وتعزيز التعاون بين الشباب الواعد من مختلف الدول العربية، والسعي لتقديم حلول عملية ومستدامة للتحديات التي تواجه المنطقة العربية.