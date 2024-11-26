محافظ بني سويف يناقش إجراءات تنفيذ مشروع الميناء الجاف

استقبل الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، وفد وزارة النقل والصناعة المختص بمشروع اقامة ميناء جاف ومنطقة لوجستية ومنطقة حرة في "كوم أبو راضي" بمركز الواسطى، وذلك في حضور اللواء حازم عزت، السكرتير العام للمحافظة ، حيث أكد المحافظ دعمه الكامل لهذا المشروع الاستراتيجي المهم الذي سيمثل دعما نوعيا مهما للبنية التحتية اللوجستية للمحافظة ويسهم في دفع عجلة التنمية والاستثمار.

وحضر الاجتماع واللقاء كل من: دكتورة فاطمة رشاد مدير عام التخطيط الاقتصادي بالهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل، أحمد بسيوني باحث تمويل مصطفى إسماعيل باحث اقتصادي، مهندس عامر عنتر عبد المنعم مدير عام تشغيل الموانئ الجافة بالهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، اللواء عابد شبانة -وزاره النقل

أشار المحافظ إلى أن هذا المشروع يعد أحد أهم مخرجات الاستراتيجية التنموية العامة المحلية للمحافظة بني سويف والتي تضم 6 قطاعات أساسية في مقدمتها النقل واللوجستيات بجانب الصناعة والسياحة والاتصالات والمشروعات الصغيرة، مشيدا بدور وزارة النقل والصناعة في دفع الجهود التنموية للمحافظة في أكثر من مجال.

وناقش محافظ بني سويف الإجراءات الجديدة التي تم تنفيذها، وكذلك الخطوات اللازمة للبدء في تنفيذ المشروع، مؤكدا اهتمامه بتسريع العمل على المشروع، ومؤكدًا ضرورة التنسيق المستمر بين كافة الجهات المعنية لضمان النجاح والتكامل للبدء في تنفيذ المشروع.

تجدر الإِشارة إلى أنه تم عقد اجتماعً في حضور السكرتير العام لمناقشة الاستعدادات الأولية وبحث الإجراءات التمهيدية والدراسات والاستقصاءات اللازمة لتنفيذ مشروع إقامة ميناء جاف ومنطقة لوجستية ومنطقة حرة في "كوم أبو راضي" بمركز الواسطى والمزمع تنفيذه ضمن مخرجات الاستراتيجية التنموية العامة المحلية للمحافظة بني سويف والتي تضم 6 قطاعات أساسية منها النقل واللوجستيات بجانب الصناعة والسياحة والاتصالات والمشروعات الصغيرة.