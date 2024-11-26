حبس تشكيل عصابي في سرقة شقة بروض الفرج

أمرت نيابة روض الفرج حبس تشكيل عصابي في سرقة شقة سكينه 4 أيام علي ذمة التحقيقات وكلفت المباحث الجنائية بإجراء التحريات حول الواقعة.

وألقي رجال مباحث القاهرة، القبض على تشكيل عصابى سرق شقة بدائرة قسم شرطة روض الفرج.

تعود الواقعة عندما تم ضبط 3 عاطلين "لـ 2 منهم معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة روض الفرج ، لارتكابهم واقعة سرقة محتويات شقة سكنية بدائرة القسم "بأسلوب كسر الباب"، بحوزتهم مضبوطات أبرزها مبلغ مالى ، عدد من الأجهزة الكهربائية والأثاث المنزلى ، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة.

وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.