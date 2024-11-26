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الثلاثاء 26 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

حبس لص الهواتف المحمولة في الساحل

أرشيفية
أرشيفية
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أمرت نيابة الساحل حبس متهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات في سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب الخطف، وكلفت المباحث الجنائية بإجراء التحريات حول الواقعة.

وألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض علي لص لسرقة الهواتف بأسلوب الخطف بدائرة قسم شرطة الساحل.

تعود الواقعة عندما تمكن رجال المباحث من ضبط عاطل "له معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة الساحل وبحوزته سلاح أبيض، دراجة نارية "بدون لوحات معدنية"، لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين "بأسلوب الخطف".

وبمواجهته اعترف بارتكابه 8 وقائع سرقة، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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