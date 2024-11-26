ندوات وورش وبودكاست ضمن فعاليات بانوراما الفيلم الأوروبي

يضم مهرجان بانوراما الفيلم الأوروبي في دورته السابعة عشر، التي تقام في الفترة من 28 نوفمبر حتى 7 ديسمبر المقبل، والذي تُعرض فعالياته في سينما زاوية، في برنامجه الموازي مجموعة من النقاشات والندوات والورش التي ستُعقد بالكامل في سينما زاوية.

يُعرض فيلم "الطاووس" يوم الخميس 28 نوفمبر الجاري في السابعة مساءً، ويعقبه ندوة بحضور صُنَّاع الفيلم، جوليا ريختر وسالكا ويبر. كما تقدمان ماستر كلاس بعنوان "التمثيل والإبداع" بالتعاون مع المركز الثقافي النمساوي يوم 29 نوفمبر.

كما يقدم مهرجان بانوراما الفيلم الأوروبي ورشة "24 إطارًا في الثانية: السرد بالصورة الثابتة"، والتي ستركز على موضوع "أمسية السينما" وذلك يوم 3 ديسمبر، وتقدمها لينا سمعان. ويليها ورشة يقدمها مدير التصوير مصطفى فهمي ومصحح الألوان أحمد عصام يوم 5 ديسمبر.

يختتم جدول الورش بورشة "تطوير الهوية البصرية لصناع الأفلام"، والتي تقدمها المصورة هيا خيرت يوم السبت 7 ديسمبر.

يعود المهرجان هذا العام "بودكاستات البانوراما" في حلقتين متتاليتين، بمشاركة: بسام مرتضى وصُنَّاع الأفلام يمنى خطاب و أحمد أبو الفضل.