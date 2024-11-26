القومي للمرأة يهنئ رؤرساء الهيئات الإعلامية والأعضاء الجدد

تقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة المستشارة أمل عمار وجميع عضواته وأعضائه بخالص التهاني لرؤساء الهيئات الإعلامية الجدد وعضواته وأعضائه وفقاً لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بإعادة تشكيل هذه الهيئات وذلك لأربع سنوات مقبلة.

وقد أعربت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة عن بالغ سعادتها وفخرها بتعيين عضوات الهيئات الاعلامية الجدد والذي يعكس مدى ثقة الرئيس عبد الفتاح السيسي فى قدرات المرأة المصرية وإمكانياتها، مؤكدة أنهن قيادات اعلامية مميزة قدمن الكثير من الانجازات فى مجال الاعلام المصرى، معربة عن ثقتها فى قيامهن بدور هام داخل هذه الهيئات الاعلامية، متمنية لهن المزيد من النجاح والتوفيق.

يذكر أن تشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام تضمن الدكتورة منى الحديدى والكاتبة علا الشافعى وتشكيل الهيئة الوطنية للإعلام تضمن ريهام وجيه عبد السلام ،هالة فاروق محمد حشيش ،الكاتبة الصحفية صفية مصطفى أمين ، فيما تضمن تشكيل الهيئة الوطنية للصحافة الكاتبة الصحفية سحر الجعارة.