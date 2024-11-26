شبورة مائية وأمطار.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غدا الأربعاء، حيث يسود طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومعتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد وطقس بارد ليلا وفي الصباح الباكر على كافة الأنحاء.

كما يشهد غدا الأربعاء، شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، ونشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء و شمال الصعيد علي فترات متقطعة، وامطار خفيفة الي متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجة البحرى على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة

ولفتت الأرصاد إلى أنه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة غدا الأربعاء على القاهرة الكبرى والوجه البحري 20 للعظمى والصغرى 15 درجة، وعلى السواحل الشمالية 20 للعظمى والصغرى 15 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 24 للعظمى والصغرى 15 وعلى شمال الصعيد 21 للعظمي والصغرى 9 درجة ، وعلى جنوب الصعيد 23 للعظمي والصغرى 12 درجة .