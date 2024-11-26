تم اليوم الثلاثاء انتخاب مصر رئيسا للمكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للمياه لعامى ٢٠٢٤ و٢٠٢٥، وذلك في إطار مشاركة الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى في اجتماعات "الدورة السادسة عشر لمجلس وزراء المياه العربي".

حيث سبق عقد الاجتماع الوزاري عقد اجتماعات اللجنة الفنية العلمية الاستشارية للمجلس الوزاري العربي للمياه بالأردن والتى امتد عملها على مدى ثلاث أيام تتناولت مناقشة خطة عمل استراتيجية الأمن المائي العربي ، والتعاون في مجال استغلال المياه المشتركة ، ومتابعة تنفيذ خطة التنمية المستدامة ٢٠٣٠ فيما يخص المياه ، بالإضافة الى المبادرة العربية للترابط بين المياه والطاقة والغذاء بالدول العربية ، وذلك بمشاركة الدكتور عارف غريب رئيس قطاع مياه النيل، والمهندسة مروة خطاب مدير عام الهيدرولوجيا بقطاع مياه النيل ، والمهندس مصطفى سنوسي مدير عام مكتب الوزير لمياه النيل والمياه الدولية .