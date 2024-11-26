جامعة مطروح تعلن نتائج انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات

أعلنت جامعة مطروح برئاسة الدكتور مصطفى النجار، اليوم الثلاثاء، نتائج انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات الفائزين في الانتخابات الطلابية للعام الجامعي 2024 /2025.

وهنأ الدكتور مصطفى النجار، الطلاب الفائزين أمناء اللجان ومساعديهم متمنيًا لهم دوام التقدم والرقي، مؤكدًا أن الانتخابات الطلابية تتم بشكل ديمقراطي وفي إطار من الشفافية والنزاهة منذ انطلاقها وفي جميع مراحلها لتوفير بيئة تنافسية عادلة، مضيفًا أن العملية الانتخابية ستستمر فعالياتها حتى الثامن والعشرين من نوفمبر الجاري، حيث ستنتهي بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الجامعة.

جدير بالذكر أن إجراءات العملية الانتخابية بكافة مراحلها ستتم وفقًا للجدول الزمني المعتمد من الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حيث تم فتح باب الترشح وسحب وتقديم الاستمارات الخميس الموافق 14 نوفمبر الجاري، وتم إعلان الكشوف المبدئية الأحد 17 نوفمبر، تلاها تلقي طلبات الطعون الإثنين 18 نوفمبر، وفحص الطعون الثلاثاء 19 نوفمبر، وتبعها إعلان الكشوف النهائية الأربعاء 20 نوفمبر، وبدأت الدعاية الانتخابية الخميس 21 نوفمبر، وتم إجراء انتخابات الجولة الأولى بالكليات والفرز وإعلان النتائج الأحد 24 نوفمبر، وعقدت الثلاثاء 26 نوفمبر انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات، وتجرى انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات غدًا الأربعاء 27 نوفمبر، على أن ينتهي ماراثون انتخابات الاتحادات الطلابية بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس اتحاد الجامعة.