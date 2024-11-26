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الثلاثاء 26 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

كهربا وطاهر يقودان هجوم الأهلي أمام استاد أبيدجان بدوري أبطال أفريقيا

طاهر محمد طاهر
طاهر محمد طاهر
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أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي التشكيل الذي يخوض به مواجهة استاد أبيدجان الإيفواري بعد قليل. 

ويلتقي الأهلي مع استاد أبيدجان في السادسة مساء اليوم الثلاثاء على استاد القاهرة الدولي في الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا. 

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي 

حراسة المرمى : محمد الشناوي 

خط الدفاع : يحيى عطية الله ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وخالد عبد الفتاح 

خط الوسط : أكرم توفيق ومروان عطية ومحمد مجدي أفشة 

خط الهجوم : حسين الشحات وطاهر محمد طاهر ومحمود كهربا . 

طاهر محمد طاهر الأهلي واستاد أبيدجان تشكيل الأهلي دوري أبطال أفريقيا