دوري أبطال إفريقيا.. حافلة الأهلي تصل استاد القاهرة استعدادًا لمواجهة استاد أبيدجان

وصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منذ قليل إلى استاد القاهرة استعدادًا لخوض مباراة استاد أبيدجان الإيفواري التي تنطلق في السادسة مساء، وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وحرص الجهاز الفني على تفقد أرضية الملعب فور وصول حافلة اللاعبين، وقبل إجراء عمليات الإحماء.

وخاض الأهلي مرانه الختامي للمباراة، أمس على استاد التتش بحضور وسائل الإعلام، وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق فقرات المران الجماعي.

وخاض اللاعبون مرانًا بدنيًّا متنوعًا، تحت إشراف أندريس إندويا مخطط الأحمال، قبل أن ينخرط اللاعبون في التدريبات الفنية.

وقاد مارسيل كولر مرانًا فنيًّا متنوعًا للاعبين، قبل أن يختتم فقرات المران بتقسيمة قوية شارك فيها جميع اللاعبين.