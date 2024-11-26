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الثلاثاء 26 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تشكيل الهلال السعودي لمواجهة السد القطري في دوري أبطال آسيا

الهلال
الهلال
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أعلن البرتغالي خورخي جيسوس، المدير الفني لفريق الهلال السعودي، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة السد القطري، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الخامسة من مجموعة الغرب ببطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

يحل فريق الهلال، اليوم الثلاثاء، ضيفًا على نظيره السد بملعب جاسم بن حمد، في لقاء ينطلق في السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

يقود الهداف الصربي ألكسندر ميتروفيتش تشكيل الهلال أمام السد، حيث يتواجد على رأس الهجوم رفقة سالم الدوسري والبرازيلي ماركوس ليوناردو.

يسعى الزعيم للفوز على السد؛ من أجل حسم تأهله إلى دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

يحتل الهلال السعودي المركز الثالث في مجموعة الغرب ببطولة دوري أبطال آسيا للنخبة برصيد 12 نقطة، بينما يأتي السد القطري في المرتبة الرابعة وفي رصيده 8 نقاط.

تشكيل الهلال لمواجهة السد 

حراسة المرمى: ياسين بونو 

خط الدفاع: جواو كانسيلو - كاليدو كوليبالي - حسان تمبكتي - علي البليهي - رينان لودي 

خط الوسط: محمد كنو - ناصر الدوسري 

وفي الهجوم: ماركوس ليوناردو - ألكسندر ميتروفيتش - سالم الدوسري.

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