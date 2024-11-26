سكرتير مساعد الدقهلية: محاسبة المقصرين عن حل شكاوى المواطنين

ترأس اللواء عماد الدين عبدالله، السكرتير العام المساعد بمحافظة الدقهلية، اليوم الثلاثاء، اجتماع متابعة أعمال تلقي وفحص شكاوي المواطنين بنطاق محافظة الدقهلية من خلال تقسيمات منظومة الشكاوي بالمحافظة .

واستعرض السكرتير المساعد مؤشرات أداء الجهات الفرعية ومعدلات الاستجابة للشكاوى والعمل علي حلها، مؤكدا على ضرورة تذليل كافة العقبات لحل شكاوى المواطنين وخاصة الشكاوى والاستفسارات التي تتطلب مستوى مستوى أعلى من التنسيق داخل نفس الجهة أو التنسيق بين أكثر من جهة وذلك تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء.

كما أكد "السكرتير المساعد" على ضرورة إعداد تقرير دوري بنتائج أعمال اللجنة المشكلة لهذا الغرض لموافاة امانة لمجلس الوزراء بمعدلات الأداء والانجاز بشأن التجاوب مع شكاوى المواطنين تحقيقا لرضا المواطن.

وأشار "السكرتير المساعد" ان تلبية كافة احتياجات المواطنين يجب ان تتم بكل شفافية واكد انه سيتم محاسبة المسؤولين في حالة التقصير وعدم التعامل الفوري والتجاوب مع مشكلات المواطنين وشكاويهم.

حضر الاجتماع شلبي سعد شلبي مدير المركز التكنولوجي وخدمة المواطنين بالمحافظة و جمال النجار مدير منظومة الشكاوي الحكومية بالمحافظة و محمد جلال مدير أملاك الدولة بالمحافظة ونواب رؤساء المراكز والمدن والاحياء ومديري إدارات خدمة المواطنين بالمديريات الخدمية.

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