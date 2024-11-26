مجلس جامعة سوهاج يوافق علي إنشاء المستشفي التخصصي

ترأس الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج منذ قليل جلسة مجلس الجامعة رقم ٢١٤ لشهر نوفمبر ٢٠٢٤م، بحضور الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمحاسب أشرف القاضي أمين عام الجامعة، وعمداء الكليات.

واستهل النعماني جلسته بتقديم الشكر لأعضاء المجلس من النواب وعمداء الكليات المختلفة علي جهودهم المبذولة والاستمرار في تنفيذ أنشطة وفعاليات المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان، في المجالات المختلفة الصحية والتعليمية والرياضية والثقافية والسلوكية.

وأوضح النعماني ان المجلس وافق علي إنشاء مستشفي جامعة سوهاج التخصصي، والموافقة علي إنشاء حمام سباحة تعليمي علي أرض الجامعة بالمقر القديم بجوار الملاعب الرياضية علي مساحة ١٠٠٠ م٢، وذلك بالجهود الذاتية.

وأضاف النعماني انه بناء علي قرار المجلس الأعلي للجامعات الموافقة علي تعديل نظام الإختبارات ليتم إضافة أسئلة مقالية "معنونه ومرقمنه " بجانب نظام اسئلة الاختيار من متعدد ( البابل شيت) ويتم تطبيقه بالعام الدراسي ٢٠٢٤-٢٠٢٥.

وقال رئيس الجامعة انه تم الموافقة علي إعداد الخطة البحثية للجامعة لتحقيق مؤشرات رؤية مصر ٢٠٣٠ والتعليم العالي لتحقيق التكامل بين مخرجات البحث العلمي ومتطلبات التنمية المستدامة، والموافقة علي إضافة بعض الأنشطة لوحدة الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية، وتنفيذ دورات تدريبية في مجال زراعة الأنسجة والخلايا الجذعية والتحاليل الوراثية بمعمعل البيولوجيا الجزئية والمناعية وأبحاث السرطان بقسم علم الحيوان، وذلك ضمن أنشطة مركز تسويق الخدمات الجامعية

وأوضح النعماني انه تمت الموافقة علي اعتماد قسم الجراحة العامة والأورام والمناظير الجراحية لتحصصات الزمالة المصرية في ( الجراحات العامة- جراحة الأورام- جراحة الوجه والفكين)، و تنفيذ المؤتمر البيئي الدولي الثالث تحت عنوان" اتحضر للأخضر والتطبيقات البينية للذكاء الاصطناعي" في أبريل القادم.

وجدير بالذكر أن المجلس وافق علي تعيين عدد ٤ عضو هيئة تدريس في وظيفة أستاذ بكليتي التربية والعلوم، وعدد ١٠ من أعضاء هيئة التدريس في وظيفة أستاذ مساعد بكليات الطب، الآداب، الصيدلة و التربية الرياضية، وتعيين ١٠ أعضاء هيئة تدريس بكليات الطب، الآداب، الطب البيطري، الصيدلة الزراعة، التجارة في وظيفة مدرس، ومنح درجة الدكتوراه لـ ١٧ أعضاء هيئة تدريس بكليات التربية، الطب، العلوم، الزراعة، التمريض والآداب، التربية الرياضية و منح درجة الماجستير لعدد ٢٤ عضو هيئة التدريس بكليات التربية، الطب، العلوم، الهندسة ، الآداب، الزراعة والتربية الرياضية.

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