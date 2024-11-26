الزراعة: حملات مكثفة لتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع

تلقى علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، تقريرًا من د. ممتاز شاهين، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، حول الجهود المستمرة لحماية الثروة الحيوانية من الأمراض الوبائية، بما في ذلك حملة التحصين ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع.

وأوضح الدكتور ممتاز شاهين أن الحملة التي انطلقت منتصف نوفمبر 2024 بجميع محافظات الجمهورية نجحت حتى الآن بتاريخ 26 نوفمبر 2024، في تحصين مليون و343 ألفًا و235 رأسًا من الماشية ضد مرض الحمى القلاعية، بالإضافة إلى تحصين مليون و229 ألفًا و235 رأسًا من الحيوانات ضد مرض حمى الوادي المتصدع، ومستمرين في الحملة حتى الانتهاء من تحقيق الأهداف المنوط بها الحملة ومتابعة حثيثة للحالة الصحية للحيوانات وزيادة الوعي الصحي والتثقيفي للإخوة المربين عن مخاطر مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع وطريقة التحكم والسيطرة عليه.

وأشار شاهين إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار خطة الوزارة للحفاظ على الثروة الحيوانية وتعزيز مناعتها ضد الأمراض الوبائية، بما يضمن حماية صحة الماشية وزيادة إنتاجيتها. مؤكدا على هناك توجيهات لوزير الزراعة على أهمية استكمال حملات التحصين بجميع المحافظات وتكثيف الجهود التوعوية لمربي الماشية حول ضرورة التحصين الدوري للحفاظ على صحة الثروة الحيوانية ودعم الاقتصاد القومي.

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