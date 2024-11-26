إنقاذ شخص فنلندي الجنسية في حادث غرق مركب مرسى علم

نجحت الجهود التي تجريها كافة الجهات المعنية وعلى رأسها رجال القوات البحرية في العثور على شخص فنلندي الجنسية، على قيد الحياة، جراء حادث غرق مركب مرسى علم، حيث جهود كافة الجهات المعنية وعلى رأسها رجال القوات المسلحة.

وإجمالي من جرى إنقاذهم حتي الان بلغ 33 شخصاً ، فيما جرى انتشال 4 جثث فقط، ليصبح إجمالي عدد من جرى إخراجهم من المياه 37 شخصاً على قيد الحياة، ولا تزال عمليات البحث مستمرة للعثور على 7 آخرين مفقودين.

يذكر أنه صدر صباح اليوم الثلاثاء بيان رسمي، جاء فيه، أنه تم العثور على 8 أشخاص منهم 4 أحياء ( 2 منهم يحملون الجنسية البلجيكية وسويسري الجنسية، وآخر مصري )، بينما جرى انتشال 4 جثث مازالوا مجهولين الهوية في حادث غرق مركب مرسى علم.

وكان قد وقع على بعد 46 ميلا بحريا من شاطئ مرسى علم، موضحاً أن المركب يمتلكها مصري الجنسية، وطولها 34 متر وعرضها 9.5 متر ، وإجمالي عدد الركاب الذين كانوا على متنها 44 راكب ( 13 مصري - 31 جنسيات مختلفة ما بين ألماني وبريطاني وأمريكي وبولندي وبلجيكي وسويسري وفنلندي وصيني وسلوفاكي واسباني وأيرلندي ) لافتاً إلى أنه جرى مراجعة الموقف الفني للمركب ، وتبين أن آخر تفتيش من السلامة البحرية كان في شهر مارس 2024 ، وحصل على شهادة صلاحية لمدة عام، ولا توجد أي ملاحظات أو عيوب فنية فيما يتعلق بالمركب، وجاري استمرار عمليات التحقيق من قبل الجهات المعنية مع طاقم المركب لمعرفة أسباب الحادث.

وكانت قد أعلنت الجهات المسئولة، إنقاذ 28 راكبا ، حيث نجحت جهود القوات البحرية في إنقاذ عدد منهم، كما تمكن مركب سياحي مجاور من إنقاذ عدد آخر من الركاب تصادف وجوده وقت الحادث اسمه ( ستار جيت )، وتواصل الجهات المعنية المختلفة بالتنسيق والتعاون مع القوات المسلحة ورجال القوات البحرية البحث عن 16 آخرين 4 مصريين - 12 أجنبيا )، وفي هذا السياق أشاد بسرعة تحرك وجهود كافة الجهات المعنية وعلى رأسها رجال القوات المسلحة، لافتاً إلى مشاركة نحو 10 سيارات إسعاف في تقديم الإسعافات الأولية للركاب فور إنقاذهم.

واكد المسئولين ان السبب المبدئي للحادث وفقاً لروايات الأجانب والطاقم المصري، هو موجة كبيرة من البحر صدمت المركب مما أدى لانقلابه ، والموضوع كان بشكل مفاجئ وسريع حيث استغرق نحو 5 أو 7 دقائق وبعض الركاب كانوا داخل الكبائن وهذا سر عدم تمكنهم من الخروج من المركب.

وجاري مواصلة التنسيق والتواصل مع كافة السفارات والقنصليات والجهات المعنية، لتقديم كافة التسهيلات ولاستخراج كافة الأوراق المطلوبة للركاب، وتم توفير استقبال الركاب في أحد الفنادق السياحية بمرسى علم، فيما تعمل فرق الإنقاذ على مدار الساعة لضمان سرعة إنجاز المهام، مع الحفاظ على أعلى معايير السلامة والأمان، حيث تتواصل عمليات تمشيط المنطقة بالتنسيق مع القوات المسلحة ومركز الإنقاذ البحري وغرفة عمليات المحافظة،

يذكر أنه، ورد بلاغ إلى مركز السيطرة بمحافظة البحر الأحمر في الساعة 5:30 صباحاً من غرفة عمليات النجدة، يفيد بتلقي إشارة استغاثة من أحد افراد المركب، الذي كان في رحلة غطس انطلقت من ميناء بورتو غالب بمرسى علم في الفترة من 24 نوفمبر 2024 وحتى 29 نوفمبر 2024، وكان من المقرر عودته إلى مارينا الغردقة.