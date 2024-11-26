نائب محافظ سوهاج يشهد عددًا من فعاليات المبادرة الرئاسية "بداية"

شهد الدكتور محمد عبد الهادي، نائب المحافظ، عددا من فعاليات المبادرة التي تم تنظيمها بمختلف القطاعات، تنفيذا لتوجيهات اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، بشأن متابعة ودعم فعاليات المبادرة الرئاسية " بداية جديدة لبناء الإنسان ".

وقد شهد نائب المحافظ فعاليات الندوات التثقيفية التي نظمتها عدد من المدارس، تحت عنوان " تطوير وتأهيل الجيل الناشئ لتعلم المناهج الرقمية والبرمجيات"، وندوة للتعريف بالمبادرات الرئاسية، والمشروعات القومية، خاصة المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "، وما تم تنفيذه من مشروعات لخدمة المواطنين في مختلف القطاعات.

تضمنت الفعاليات افتتاح دورة الأمن السيبراني لعدد 53 متدرب من العاملين بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية، ولقاء إحدى المؤسسات الأهلية لمناقشة أنشطة الإعاقة بالمحافظة، كما التقى عددا من الطلاب الموهوبين بعدد من المدارس في إطار هذا اللقاء .

وقد نقل نائب المحافظ خلال تلك الفعاليات تحيات المحافظ للحضور جميعا، مؤكدا على أهمية المبادرة الرئاسية " بداية جديدة لبناء الإنسان "، في ظل حرص القيادة السياسية على بناء الإنسان المصري صحيا، واجتماعيا، وتعليميا، وتوطين مفهوم العدالة الاجتماعية من خلال رفع العبء عن كاهل المواطنين، وتقديم الدعم لجميع الفئات داخل المجتمع، وتحسين جودة الحياة، والاستثمار في رأس المال البشري .

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