جامعة كفر الشيخ تنظم دورة "الإسعافات الأولية" لإعداد وتأهيل الجوالة

نظمت إدارة الجوالة والخدمة العامة والمعسكرات بالإدارة العامة لرعاية الطلاب بجامعة كفر الشيخ، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة وفي ضوء مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، للتنمية البشرية (مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان) دورة الإسعافات الأولية لجوالي وجوالات جامعة كفر الشيخ ، لإعدادهم وتأهيلهم لاكتساب المهارات الكشفية المختلفة التي تزدهر بها الحركة الكشفية.

جاء ذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور رشدي العدوي منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، وتنفيذ ومتابعة إدارة الجوالة والخدمة العامة بالإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة.

وأكد الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، أن الجامعة تحرص على تنفيذ مثل هذه الدورات لتأهيل أبناء الجامعة ليكونوا قادرين علي قيادة المستقبل وتحمل مسئولياتهم اتجاه أنفسهم ومجتمعاتهم ،حيث تسهم أنشطة الجوالة بشكل إيجابي في إعلاء قيم التطوع والخدمة العامة، و رفع الروح المعنوية للطلاب وتبادل الخبرات وتنمية روح التعاون فيما بينهم، بالإضافة الي صقل مهارات الاعتماد على النفس وخدمة ومساعدة الآخرين .

ومن جانبه أكد الدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الى أن نشاط الجوالة يعد من أهم الأنشطة الطلابية التي تساعد الطلبة على كيفية التعامل والتعايش مع الأحداث المفاجئة واتخاذ القرارات السليمة والتصرف الصحيح ، كذلك خدمة الآخرين، وبناء الوعي القومي والخدمة المجتمعية، والعمل في فريق ، متمنياً التوفيق لجوالي وجوالات الجامعة.

هذا وقد تضمنت فعاليات الدورة، الافتتاح ومجموعة من الجلسات التدريبية النظرية والعملية لمهارات الإسعافات الأولية للعديد من الإصابات وكيفية التعامل معها وقت حدوثها لحين وصول الإسعاف، وأهميته اتقان الجوالين لها علي المستوي الشخصي والمجتمعي علي يد أساتذة متخصصين بكلية التمريض وبحضور الدكتورة صباح ابو الفتوح عميد الكلية، حيث تحرص جامعة كفر الشيخ في تنفيذ وتفعيل مبادرة السيد رئيس الجمهورية للتنمية البشرية (بداية جديده لبناء الانسان) .

1000017775

1000017779

1000017769

1000017763