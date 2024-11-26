رئيس جامعة بني سويف يرأس مجلس تسيير أعمال الجامعة الأهلية

ترأس الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف ،اليوم الثلاثاء، مجلس تسيير أعمال الجامعة الأهلية، رقم 9، وذلك بحضور الدكتور أبو الحسن عبد الموجود نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية ، والدكتورة دعاء احمد رئيس قطاع شئون الطلاب والدكتور ممتاز حجاب عميد قطاع الهندسة والعلوم الأساسية والتطبيقية ، والدكتور أحمد الجندي عميد قطاع العلوم الصحية، والدكتورة رشا عادل عميد قطاع الآداب والفنون والعلوم الإنسانية ، والدكتور شعبان مبارز المستشار المالي ،والأستاذ محمد سليم أمين عام الجامعة، ومنسقي البرامج .

واستهل رئيس الجامعة المجلس بالشكر على الجهد المبذول في الأنشطة الطلابية وانتخابات الاتحادات الطلابية، كما ناقش قواعد قبول الطلاب الوافدين بالجامعة الاهلية،ومقترح إنشاء وحده رعاية المبتكرين والنوابغ (وحده الإبداع الطلابيّ) تشمل قاعده معلومات عن الطلاب المتميزين والمبدعين والعمل على استثمار قدراتهم.

كما استعرض الاجتماع مقترح آليات المشاركة في المبادره الرئاسية للتنمية البشرية ( بداية جديدة لبناء الإنسان ، وذلك من خلال مشاركة الطلاب في تنفيذ الأنشطة ، وناقش الخطة التنفيذية لمركز ضمان الجودة والاعتماد للعام الجامعي الجاري.

فضلا عن استعراض تقرير عن امتحانات الميدتيرم للبرامج الأكاديمية المتنوعة، بالإضافة إلى استعراض تقرير عن سير العملية الانتخابية لاتحاد الطلاب بالقطاعات بناء على الجدول الزمني لوزارة التعليم العالي.