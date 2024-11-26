التضامن: غلق دار لرعاية الأيتام بالجيزة بسبب سوء معاملة الفتيات

وجهت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي الإدارة العامة للرعاية المؤسسية والأسرية بضرورة إجراء تدخلات عاجلة وحاسمة بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي بالجيزة حيال تأهيل بنات دار هضبة الخير لرعاية الأيتام بنات بالجيزة، وعددهن 14 ابنة، ومن ثم نقلهن لدور رعاية أخري داخل محافظة الجيزة حرصا علي تحقيق المصلحة الفضلي لهن.

يأتي ذلك في إطار رصد وزارة التضامن الاجتماعي لعدد من دور الرعاية الحرجة، والتي تحتاج إلى إجراء تدخلات عاجلة وحاسمة وإيجاد حلول جذرية لها وصولا لتحقيق المصلحة الفضلي للأبناء، وبشأن ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن وجود سوء رعاية للبنات بدار هضبة الخير لرعاية الأيتام بنات بالجيزة.

وقررت وزيرة التضامن الاجتماعي غلق الدار وإعادة توزيع البنات علي دور رعاية مناسبة وفقا لما تم رصده من سوء رعاية للبنات وعدم تعاون مجلس إدارة الجمعية التابع لها الدار وغياب أوجه الرعاية المتكاملة للبنات.

وتعد هذه الدار من دور الرعاية الحرجة التي تقوم وزارة التضامن الاجتماعي برصدها ووضع ألية تدخلات جذرية بها وفقا لخطة زمنية محددة.



يذكر أن الوزارة قامت بإحالة وقائع سابقة تهدد أمن وسلامة البنات داخل دار هضبة الخير لرعاية الايتام بنات للنيابة العامة.

ويأتى هذا القرار استمراراً لتنفيذ رؤية الوزارة فى تحقيق أعلى معدلات الرعاية الاجتماعية والنفسية لأبناء وفتيات دور الرعاية الاجتماعية، وذلك تحقيقاً للمصلحة الفضلى للفتيات فى ضوء قانون الطفل واللائحة النموذجية لمؤسسات الرعاية الاجتماعية الصادرة بالقرار الوزارى رقم 188 لسنة 2014، وفي ظل تبني الوزارة استراتيجية جديدة لإعادة تقييم دور الرعاية الاجتماعية، وضرورة أن تكون هذه الدور ملائمة ومناسبة للأطفال في دور الرعاية وصولاً للتحول في الرعاية البديلة من المأسسة إلى اللامأسسة.

هذا وتتلقى الوزارة الشكاوى من خلال الخط الساخن خط أبناء مصر 19828 والذى قد تم تدشينه مؤخراً لتلقى شكاوى أبناء مصر من خلاله، كما تتلقى الوزارة الشكاوى والبلاغات من المواطنين على مدار الساعة عبر الخط الساخن للوزارة (16439) والخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء (16528).