انطلاق دوري الجامعات المصرية ضمن فعاليات مبادرة "100 يوم رياضة"

انطلقت فعاليات بطولة دوري الجامعات المصرية “دورة الشهيد الرفاعي 52” ببطولة الرماية بالمسدس والبندقية، بمشاركة طلاب وطالبات من 22 جامعة، برعاية دكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وضمن "مبادرة 100 يوم رياضة" لتفعيل مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان".

أقيمت البطولة ضمن فعاليات "مبادرة 100 يوم رياضة" التي أطلقتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من خلال الاتحاد الرياضي للجامعات في 20 سبتمبر الماضي؛ بهدف تنمية وتطوير شخصية شباب الجامعات وتعزيز ممارسة الرياضة للجنسين، وتم تنظيم البطولة على ميدان الرماية بالنادي العام لهيئة قناة السويس بالإسماعيلية، بمشاركة كل من الاتحاد الرياضي للجامعات وجامعة قناة السويس، وبحضور د.مصطفى بيومي مساعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي ونائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد الرياضي للجامعات، ود.محمد عبد النعيم عثمان نائب رئيس جامعة قناة السويس لشئون التعليم والطلاب، والرائد.محمود سيف الدين عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للرماية، ود.محمود شعيب منسق عام الأنشطة الطلابية بجامعة قناة السويس، وم.أشرف الجوهري مقرر نشاط الرماية بنادي القناة، ولفيف من قيادات المحافظة والجامعة والمهتمين برياضة الرماية.

وجه د.مصطفى بيومي الشكر للفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، ود.ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، على جهودهما في تسهيل إقامة البطولة، كما أشاد بمستوى التنظيم المتقن، مقدرًا جهود فريق العمل من الحكام والمنظمين من قطاع الأنشطة الطلابية ورعاية الشباب بجامعة قناة السويس، والاتحاد الرياضي للجامعات، والمتطوعين من شباب الجامعات، وأعرب عن سعادته بتنوع الجامعات المشاركة في البطولة، مؤكدًا أن الفوز بالمراكز المتقدمة في البطولة يعد جزءًا هامًا من طبيعة المنافسات الرياضية، لكنه يظل مجرد جزء من أهداف الرياضة الجامعية، وأضاف أن هناك أنواعًا أخرى من الفوز، تتمثل في تجمعنا ووحدتنا وتفاعلنا مع بعضنا البعض، مما ينعكس إيجابًا على تعزيز مهارات التواصل الاجتماعي والعمل الجماعي.

شهدت البطولة منافسة قوية ومستوى متميز من الفرق المشاركة، حيث حسمت مسابقة البندقية للرجال لصالح الطالب محمد مصطفي أحمد بالاحتكام لعدد (46 مقابل 43)، بعد التعادل في النقاط 589 مع الطالب مجدي محمد حافظ الذي فاز بالمركز الثاني، وشارك في البطولة جامعات حكومية، وأهلية، وخاصة، ومعاهد عالية، وفازت 9 جامعات بميداليات البطولة الاثني عشر، مما يعكس شراسة المنافسة واهتمام كافة الجامعات بتقديم مستوى متميز خلال المنافسات، ووتضمنت قائمة الجامعات الفائزة بميداليات البطولة كل من (السادات، الملك سلمان الدولية، حلوان، قناة السويس، النيل، سيناء، الأهرام الكندية، بدر، المنصورة).

وقد أسفرت منافسات البطولة عن النتائج التالية: في مسابقات المسدس (طلبة) حصل محمود أحمد حسن علي المركز الأول، بينما جاء حسين سامح مصطفي في المركز الثاني، وحل كريم أحمد إسماعيل في المركز الثالث.

وفي منافسات المسدس (طالبات)، حصدت يارا عصام سيد المركز الأول، وجاءت منار محمد أحمد في المركز الثاني، وحلت حبيبة محمود محمد في المركز الثالث.

أما في مسابقة البندقية (طالبات)، فقد أحرزت ندى محمد حافظ المركز الأول، تلتها بسنت أحمد محمد في المركز الثاني، وجاءت سهيلة المحمدي في المركز الثالث، بينما شهدت مسابقة البندقية (طلبة) فوز محمد مصطفي أحمد بالمركز الأول، يليه مجدي محمد حافظ في المركز الثاني، ثم كريم وائل عبد العزيز في المركز الثالث.

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