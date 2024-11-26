محافظ الدقهلية يوجه بصرف العلاج للمرضى بمستشفى نبروه

كلف اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، الدكتور تامر مدكور، وكيل وزارة الصحة، ومدير مستشفى نبروه المركزي بسرعة صرف تذاكر العلاج للمرضى داخل المستشفى وزيادة أعداد شبابيك صرف التذاكر.

جاء ذلك خلال تفقد محافظ الدقهلية مستشفى نبروه يرافقة وكيل وزارة الصحة وإبراهيم شبكة، رئيس مدينة نبروه.

وخلال تفقد المحافظ شباك تذاكر صرف العلاج استمع للمواطنين وشكواهم قائلا: "لن أغادر حتى يصرف الجميع علاجه".

وتفقد "مرزوق" عدد من أقسام المستشفى، وفي قسم طب الأسرة وجه بالتوعية الإنجابية للأسر وعقد ندوات تثقيفية للسيدات في كل مكان لإبراز أدوات وسبل الحفاظ على الصحة الإنجابية بما ينعكس بالإيجاب على الأسرة والأبناء.

كما تفقد محافظ الدقهلية قسم بنك الدم التجميعي ووجه بضرورة توفير كميات الدم اللازمة للحالات الحرجة والطوارئ والمقيمين حرصا على حياتهم وتلبية احتياجاتهم.

والتقى محافظ الدقهلية بعدد من المواطنين واستمع إليهم ووعد بتلبية كافة المطالب والاحتياجات في إطار القانون والحرص عليهم.

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