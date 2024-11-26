بالصور.. محافظ الدقهلية يفتتح وحدة طب الأسرة بقرية كفر الجنينة

افتتح اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم الثلاثاء، وحدة طب الأسرة الجديدة بقرية كفر الجنينة، التابعة لمركز نبروه بتكلفة إجمالية بلغت 30 مليون جنيه، في إطار تحسين الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين وإتاحة خدمة طبية لائقة على مستوى المركز والمدينة.

رافق محافظ الدقهلية الدكتور الدكتور تامر مدكور، وكيل وزارة الصحة، والدكتور إبراهيم شبكة، رئيس مركز ومدينة نبروه.

وأكد محافظ الدقهلية أن النهوض بالمنظومة الصحية وتوفير الخدمات الطبية المجانية في المستشفيات ووحدات ومراكز طب الأسرة من أولويات الحكومة حرصا على صحة وسلامة المواطنين وتوفير الرعاية الصحية اللازمة لهم في مختلف المناطق الحضرية والقروية ولكافة المستويات.

وأشار محافظ الدقهلية إلى أنه افتتح وحدة طب الأسرة بكفر الجنينة بعد إنشائها بتكلفة بلغت 30 مليون جنيه بالتعاون مع المجتمع المدني لرفع وتوفير خدمات الرعاية والعلاج لكافة المواطنين في مختلف المناطق،ووعد الأهالي بتوفير كرسي علاج وجراحة أسنان مجهز لزيادة عدد المستفيدين من الخدمة المقدمة.

من جانبه قال الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة أن مبنى وحدة طب الأسرة بكفر الجنينة مكون من دورين، الدور الأول يضم 10 غرف، والدور الثاني يضم 14 غرفة لتقديم جميع خدمات الرعاية الاساسية بتكلفة 30 مليون جنيه في إطار سعي وزارة الصحة لتوفير الخدمات الطبية اللازمة.

وخلال مغادرة محافظ الدقهلية الوحدة إلتقى بعدد من الأهالي واستمع لهم حول مشكلة جنابية ترعة كفر الجنينة وعلى الفور كلف رئيس مركز نبروه بالبدء في تنفيذ إجراءات السلامة فيما يخص الترعة ويوفر الحماية للمواطنين.

WhatsApp Image 2024-11-26 at 1.34.04 PM (1)

WhatsApp Image 2024-11-26 at 1.34.04 PM

WhatsApp Image 2024-11-26 at 1.34.05 PM (1)

WhatsApp Image 2024-11-26 at 1.34.05 PM

WhatsApp Image 2024-11-26 at 1.34.09 PM