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الثلاثاء 26 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

بالصور.. السيطرة على حريق شب في شقة سكنية بزهراء المعادي

الحريق
الحريق
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شب حريق داخل إحدي الشقق السكنية بمنطقة زهراء المعادي، بمحافظة القاهرة، وانتقل رجال الحماية المدنية لموقع الحريق وتمت أعمال السيطرة علي النيران وإخمادها.

وتبين نشوب حريق في بعض محتويات الشقة بسبب ماس كهربائي.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، إشارة من النجدة مفادها نشوب حريق داخل شقة سكنية بمنطقة زهراء المعادي وعلي الفور تم الدفع بسيارات الاطفاء لموقع النيران، وتم فرض كردون أمني، وتمت السيطرة علي النيران وإخمادها.

كشفت المعاينة الاولية عن حدوث ماس كهربائي ادي لتفحم محتويات الشقة، دون وقوع خسائر بشرية.

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الحماية المدنية بالقاهرة بسبب ماس كهربائي بمحافظة القاهرة حريق داخل شقة سكنية منطقة زهراء المعادي