محافظ الشرقية: جامعة الزقازيق شريك أساسي لإحداث التنمية المستدامة

شارك المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، في اجتماع مجلس جامعة الزقازيق برئاسة الدكتور خالد الدرندلي رئيس الجامعة، وبحضور الدكتورة جيهان يسري نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور إيهاب الببلاوي نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث والقائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور هلال عفيفي أمين عام الجامعة وعميد كلية التجارة ، وعمداء الكليات وذلك بقاعة الاجتماعات بجامعة الزقازيق.

بدأ الاجتماع بالتصديق على محضر اجتماع مجلس الجامعة السابق ومتابعة تنفيذ القرارات المتخذة في الجلسة السابقة أعقبه مناقشة جدول أعمال المجلس والذي تضمن مناقشة موضوعات تتعلق بالشئون المالية وشئون أعضاء هيئة التدريس والطلاب والدراسات العليا والبحوث وذلك لاتخاذ القرارات المناسبة بما يحقق الصالح العام وتقديم خريج قادر على العمل والبناء والمساهمة في صنع مستقبل مشرق للوطن.

ثمن محافظ الشرقية مجهودات جامعة الزقازيق في تقديم رسالتها التعليمية والأكاديمية والصحية لأبناء المحافظة، مؤكداً أنها ستظل شريك أساسي وداعم رئيسي في إعداد الدراسات العلمية اللازمة لإقامة المشروعات الخدمية والتنموية والتي تساهم في إحداث التنمية المستدامة والمساهمة في رقي وتقدم المجتمع.

وخلال الاجتماع أوضح محافظ الشرقية أن المحافظة خلال الشهر الجاري شهدت زيارة رئيس البورصة المصرية وتم خلال الزيارة تنظيم مؤتمر موسع بحضور الأستاذ الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق وعدد كبير من المستثمرين ورجال الأعمال لنشر أهمية القيد في البورصة والاستفادة من المزايا التي تقدمها لتشجيع الاستثمار وتحسين الدخل، كما تم توقيع بروتوكول تعاون بين البورصة المصرية وجامعة الزقازيق لنشر الثقافة المالية بين الطلاب ، وتقديم برامج تدريبية تخصصية تهدف إلى تعزيز الوعي المالي وتشجيعهم على استثمار مدخراتهم في بيئة مالية آمنه ، وكذا تطوير فهم الطلاب لمبادئ الاستثمار بما يسهم في إعداد جيل جديد من الشباب المتطلع للنجاح الاقتصادي ، بالإضافة لاستقبال محمد جبران وزير العمل لحضور فعاليات مؤتمر السلامة والصحة المهنية وتوزيع عقود عمل لذوي الهمم وأصحاب الإرادة بالمصانع والشركات الخاصة ، وتوقيع بروتوكولات تعاون للتدريب المهني وذلك بمدينة العاشر من رمضان بهدف رفع نسب التشغيل بالمصانع والحد من البطالة.

أضاف محافظ الشرقية أن شهر نوفمبر الجاري شهد المشاركة في احتفالية تخريج الدفعة الـ 11 من أكاديمية السويدي الفنية إيماناً بأهمية تشجيع فكره إقدام الطالب على الالتحاق بالتعليم الفني والاستفادة من فرص العمل المتاحة بالسوق والقطاع الخاص ، وكذلك زيارة كلية الطب الزقازيق فرع فاقوس والتي تمثل صرحاً طبياً وتعليمياً كبيراً يُساهم في تحسين مستوى الخدمة الصحية والعلاجية المقدمة للمرضى ، بالإضافة إلى إجراء زيارات مفاجئة لمستشفيات القطاع الصحي والمراكز التكنولوجية بمركزى فاقوس ومشتول السوق لمتابعه سير انتظام العمل بهما ، بجانب زيارة مشروعات الصرف الصحي المتوقفة بمركز أبو كبير لدفع عجلة العمل بها وتذليل العقبات ودخولها الخدمة لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

حرص أعضاء مجلس الجامعة على تقديم التهنئة للواء أركان حرب دكتور سمير فرج بمناسبة انضمامه عضواً من ذوي الخبرة بمجلس جامعة الزقازيق متمنيين له دوام التوفيق والنجاح .

ومن جانبه رحب رئيس جامعة الزقازيق بمحافظ الشرقية لحرصه على المشاركة في اجتماع مجلس الجامعة ، مؤكداً استمرار التعاون والتنسيق بين الجامعة والمحافظة لتنفيذ ودعم خطط التنمية بكافة القطاعات الخدمية والتنموية لتحسين مستوى الخدمات المقدمة لأبناء الشرقية.