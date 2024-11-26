اتحاد الخماسي يسلم الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا جائزة أفضل بطولة عالم

استقبل الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري المهندس شريف العريان- رئيس الإتحاد المصري ونائب أول رئيس الاتحاد الدولي للخماسي الحديث والأمين العام للجنة الأولمبية المصرية وقام بتهنئته بمناسبة فوز بطولة العالم للناشئين في الخماسي الحديث التي تم تنظيمها بمقر الأكاديمية بأبي قير بالإسكندرية في شهر يونيو 2024 بجائزة "أفضل بطولة تم تسويقها وترويجها على مستوى العالم لعام 2024 .

وقام شريف العريان بتسليم الجائزة لدكتور اسماعيل عبد الغفار.

وحصلت البطولة التى نظمتها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري على جائزة الأفضل خلال الحفل الذي أقيم بالرياض بالمملكة العربية السعودية على هامش كونجرس الاتحاد الدولي للخماسي الحديث في نسخته رقم 73 بحضور الدكتور شادي عبد العزيز، أمين صندورق الاتحاد المصري والعربي للخماسي الحديث.

ويأتي ذلك تتويجًا للجهود المتميزة التي بذلتها الأكاديمية في تنظيم وتسويق البطولة، مما جعلها نموذجًا يحتذى به في إدارة الأحداث والفعاليات الرياضية؛ هذا الإنجاز يضاف إلى سلسلة من النجاحات التي تؤكد مكانة الأكاديمية كصرح تعليمي وقيادي بارز في مجالات التعليم والتطوير وإدارة الفعاليات.

كما تقدم الدكتور إسماعيل عبد الغفار- رئيس الأكاديمية بالتهنئة للمهندس شريف العريان بمناسبة فوزه بمنصب نائب أول رئيس الاتحاد الدولي للخماسي الحديث خلال انتخابات الاتحاد الدولي التي أقيمت بمدينة الرياض.

وأكد رئيس الأكاديمية أن هذه الخطوة تعد إنجازاً جديداً يُضاف إلى سجل الرياضة المصرية على المستوى الدولي، حيث يعكس هذا المنصب ثقة المجتمع الرياضي العالمي في الكفاءات المصرية وقدرتها على قيادة المؤسسات الدولية، كما قال أن العريان يُعتبر من الشخصيات البارزة في مجال الرياضة، وله إسهامات كبيرة في تطوير الخماسي الحديث، سواء على الصعيد المحلي أو الدولي.