اعتمدت نادية فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اليوم الثلاثاء، نتيجة مسابقة التلميذ المثالي على مستوى المحافظة للمرحلة الابتدائية، بتنفيذ وإشراف توجيه عام التربية الاجتماعية.

وحصل الطالب معاذ محمد أحمد السيد بمدرسة العبور الابتدائية ١ على الطالب المثالي على مستوى المحافظة للمرحلة الابتدائية (بنين)، وكذلك حصلت الطالبة ريتال أشرف محيي الدين بمدرسة حسن الشربتلي الرسمية لغات على المركز الأول على مستوي مطروح بذات المرحلة (بنات).

وهنأت وكيل الوزارة الطالبين الفائزين، متمنية من الله لهما وافر السداد وجل التوفيق في التصفيات النهائية المركزية على مستوى الجمهورية، والتي تنظمها الإدارة العامة للتربية الاجتماعية بالوزارة، مشيدة بمجهودات توجيه عام التربية الاجتماعية موجهين وأخصائيين.

وكيل تعليم مطروح تعتمد نتيجة مسابقة التلميذ المثالي للمرحلة الابتدائية

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