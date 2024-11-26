بالصور.. محافظ الدقهلية يفتتح أعمال تطوير مستشفى طلخا المركزي

افتتح اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اليوم الثلاثاء، أعمال التطوير ورفع الكفاءة بمستشفى طلخا المركزي، بحضور الدكتور تامر مدكور، وكيل وزارة الصحة والسيد النخيلي رئيس مركز ومدينة طلخا، والدكتورة لميس حمدي مدير المستشفى.

وتفقد محافظ الدقهلية الأقسام المطورة بمستشفى طلخا المركزي وشملت:" قسم العناية المركزة ،وقسم العمليات، وشبكة الغازات"، بعد تطويرهم ورفع كفاءتهم ، بتكلفة أ 10 ملايين جنيه.

أوضح محافظ الدقهلية أن تطوير ورفع كفاءة المستشفيات يأتي في إطار الاهتمام بصحة وسلامة المواطنين وضمان توفير خدمة طبية وعلاجية لائقة للجميع.

وأكد محافظ الدقهلية أنه بالتنسيق مع وزارة الصحة سيتم توفير جهاز أشعة مقطعية للمستشفى لخدمة المرضى ،واعرب عن تقديره للأطقم الطبية وفريق التمريض بالمستشفى.

وأشار محافظ الدقهلية أن المستشفى يضم كوادر طبية وفرق عمل تمريض متميزة لابد من تعظيم الاستفادة منها في تقديم وتحسين الخدمة الطبية والرعاية الصحية لأهلنا، مشيرا إلى ضرورة أن يلمس المواطن هذا التطوير والتغيير بالمستشفى بتوفير خدمة طبية لائقة.

وأكد محافظ الدقهلية على تقديره لجهود مؤسسات وجمعيات المجتمع المدني وضرورة التنسيق والتعاون الكامل والمستمر بينهم وبين الجهاز التنفيذي وتعظيم قيم المشاركة المجتمعية لخدمة المرضى والمواطنين وتلبية كل احتياجاتهم وتوفير أفضل خدمة طبية وعلاجية.

وأثناء مغادرته المستشفى التقى محافظ الدقهلية بعدد من المواطنين واستمع إليهم الذين أعربوا عن تقديرهم لجهوده وأنهم لمسوا نتائجها وهناك تحسن في مستوى الخدمات والنظافة.

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