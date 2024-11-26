اللجنة الانتخابية لاتحاد الكرة: رفض كافة الطعون ضد قائمة "أبو ريدة"

انتهت اللجنة الانتخابية لاتحاد الكرة، برئاسة المستشار علي النمر اليوم الثلاثاء، من فحص كافة الطعون المقدمة ضد قائمة المهندس هاني أبو ريدة.

وأصدرت اللجنة قرارها برفض كافة الطعون واستمرار القائمة بجميع أعضائها للعرض على الجمعية العمومية العادية، المقرر لها 10 ديسمبر المقبل.

نجاح قائمة هاني أبو ريدة بالتزكية

ومن المنتظر أن تقود قائمة هاني أبو ريدة اتحاد الكرة لمدة 4 سنوات مقبلة بالتزكية في حال اكتمال النصب القانوني للجمعية العمومية لاتحاد الكرة يوم 10 ديسمبر المقبل.

قائمة أبو ريدة:

هاني أبو ريدة – رئيس الاتحاد

خالد الدرندلي – نائب الرئيس

أحمد حلمي الشريف – عضو مجلس إدارة

حمادة الشربيني – عضو مجلس إدارة

مصطفى أبو زهرة – عضو مجلس إدارة

طارق أبو العنين – عضو مجلس إدارة

وليد عبد الجواد – عضو مجلس إدارة

محمد أبو حسين – عضو مجلس إدارة

إيناس مظهر – عضو مجلس إدارة

وجاءت قائمة الأسماء الاحتياطية كالآتي:

جيمس حنا - هيام بركة - أشرف موسى

موعد انتخابات اتحاد الكرة

تقام انتخابات اتحاد كرة القدم يوم 10 ديسمبر المقبل، ومن المنتظر أن يخوضها هاني أبو ريدة على منصب الرئيس بقائمة مغلقة وفقا للائحة النظام الأساسي في اتحاد الكرة .