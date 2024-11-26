"كيفية التقدم للحصول علي منحة" ندوة بجامعة كفرالشيخ

نظمت جامعة كفر الشيخ، ندوة بعنوان " كيفية التقدم، للحصول علي منحة دراسية بالخارج "، وذلك في رحاب كلية الزراعة، تحت رعاية الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور إسماعيل القن نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، واشراف الدكتور مني علي فريد مدير وحدة رعاية المبعوثين بالجامعة، بحضور الدكتور يحي عيد عميد كلية الزراعة.

أكد الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، حرص الجامعة، علي عقد هذه الندوات، للتعرف علي أهمية المنح الدراسية، كأداة حيوية في تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وتسهيل وصول الطلاب لتحصيل المهارات المختلفة من خلال المشاركة في تدريبات ومعسكرات تؤهلهم لسوق العمل، وتساعدهم في تحقيق طموحاتهم الأكاديمية والمهنية، فضلًا عن دعم الابتكار والبحث العلمي وتوفير بيئة تعليمية مُحفزة تُشجع على الإبداع ومواكبة التقنيات الحديثة، فضلًا عن مساهمة هذه البرامج في بناء جيل جديد من القادة الذين يمكنهم مواجهة التحديات المعاصرة والمساهمة في نهضة المجتمع وتحقيق التنمية.

وافتتح اللقاء الدكتور اسماعيل القن نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، بالترحيب بالحضور من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالجامعة علي حضورهم اليوم، كما تحدث حول اهمية المنح والبعثات وتحفيزهم علي ايجاد الفرص والعمل بجد لايجادها، بالاضافة لفتح باب الدعم الكامل لطلبة الدراسات العليا وتيسير كافة العقبات التي تواجهم.

وأوضح، نائب رئيس الجامعة أن الجامعة تعمل على تشجيع الأفكار الجديده والمبتكره، التي تساهم في تطوير مجالي التعليم والبحث العلمي.

وقدمت الدكتور مني فريد مدير الوحدة، نبذة حول عمل الوحدة منذ تولي مسئوليتها وكذلك الخطة المستقبلية، والتي من خلالها سيتم عقد عدة ورش عمل وندوات علمية وثقافية للمبعوثين العائدين لنقل الخبرات والتجارب العلمية والمعيشية لاعضاء الهيئة المعاونة وطلاب الدراسات العليا في المجتمع الجامعي، وذلك لشرح كافة التفاصيل حول المنح واعداد السير الذاتية الاكاديمية وكذلك عن كيفية كتابة الخطابات التحفيزية وايجاد المنح.

كما رحب، الدكتور يحي عيد عميد كلية الزراعة، بالحضور موضحاً مدى أهمية مثل هذة الندوات التوعوية للحصول على المنح البحثية، مشيراً إلى بعض الشروط التي يجب توافرها فى المتقدمين، للحصول على المنح الجامعية وأهمها مستوي اللغة الانجليزية والسيرة الذاتية القوية والدورات التدريبية والمهارات الشخصية.

وحاضر في الندوة، الدكتور الاء الجعبري المدرس المساعد بقسم الفسيولوجيا كلية الطب البيطري والحاصلة علي الدكتوراه من جامعة كوشيو اليابانية لنقل خبراتها وتجربتها في اليابان منذ التقديم للمنحة وحتي الحصول علي الدرجة والعودة للوطن.

وقامت بشرح تفصيلي، عن ماهية الفروق بين البعثات والمنح وما هى أنواع البعثات المختلفة، كما ألقت الضوء على أهم الجهات المانحة اليابانية وشروط كل منها وكيفية التقدم لكل جهة منها.

وأشادت، بدور جامعة كفر الشيخ في تذليل كافة العقبات التى واجهتها خلال فترة دراستها باليابان، والتي استغرقت قرابة الست سنوات وكانت كالتالي ستة أشهر تدريب ما قبل الدكتوراه مقدمة من برنامج المبادرة المصرية اليابانية للتعليم و، ثلاث سنوات لدراسة الدكتوراة بمنحة خارجية ممولة بالكامل من خلال برنامج المباراة المصرية اليابانية للتعليم، وعامين تدريب ما بعد الدكتوراة مقدمة من الحكومة اليابانية JSPS.

واختتم اللقاء بفتح باب النقاش للحضور والإجابة على أسئلتهم واستفساراتهم المختلفة.

1000017749