محافظ القليوبية يترأس اجتماع مجلس إدارة مشروع مستشفى بنها الجامعي الجديد

ترأس المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، والدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، اجتماع مجلس إدارة مستشفى بنها الجامعي الجديد.

وجاء ذلك بحضور اللواء حازم حسن رئيس مجلس إدارة شركة وادي النيل للمقاولات، وقيادات الجامعة وأعضاء المجلس ومسئولي الآثار.

وأكد المهندس أيمن عطية علي أهمية سرعة تنفيذ مشروع مستشفي بنها الجامعي الجديد، طبقا للأكواد الهندسية العالمية، مشيرا إلى أن المشروع يعد نقلة طبية هامة من خلال تلبية احتياجات المواطنين الصحية، وسيسهم في تقديم خدمة طبية متميزة ذات جودة عالية، وسوف يحول مدينة بنها إلي عاصمة الطب.

كما أكد الدكتور ناصر الجيزاوي، أن الملف الصحي من أهم الملفات التي توليها القيادة السياسية اهتماما كبيرا ، ونحن هنا داخل جامعة بنها لا نألوا جهدا في تقديم خدمة طبية متميزة لمواطني محافظة القليوبية والمحافظات المجاورة.

وأشار "الجيزاوي" إلى أن الجامعة حريصة على دعم الاستثمارات في مشروع مستشفى بنها الجامعي الجديد والذي يعد أحد أهم المشروعات القومية الكبرى والتي تقام على أرض المحافظة.

وطالب رئيس الجامعة بضرورة التعاون والتكامل بين جميع الجهات لسرعة إنجاز المشروع والذي يضم العديد من التخصصات الطبية، ويعد إضافة كبيرة للمنظومة الطبية حيث بافتتاحه وتشغيله سيكون لمحافظة القليوبية مدينة طبية متكاملة.

من ناحية أخرى، تفقد محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها ومرافقيهم سير العمل في الموقع، واستمعوا إلى شرح من الدكتور محمد سعيد المستشار الهندسي للجامعة والقائمين على المشروع حول مراحل التنفيذ والخدمات التي سيقدمها المستشفى الجديد.

كما جرى تفقد أعمال التجديدات التى تجرى بمبنى الجراحة بالمستشفي الجامعي، لمتابعة ما تم انجازه من أعمال إنشائية حيث أكد الدكتور ناصر الجيزاوي خلال الجولة حرص الجامعة على توجيه خطط التطوير والتوسع في المستشفيات الجامعية لرفع كفاءة الخدمات المقدمة وتوفير رعاية طبية متميزة للمواطنين حيث تستقبل المستشفيات الجامعية نحو مليون حالة مرضية سنويا.

يذكر أن مشروع مستشفى بنها الجامعي الجديد يقام على مساحة 9042 مترًا مسطحًا، ويتكون من بدرومين، و7 أدوار متكررة.

ومن المقرر أن يضم المستشفى قسم الطوارئ، وقسم العيادات، وقسمًا للمعامل، وقسمًا للعمليات ،وقسمًا للأشعة، بالإضافة إلى العناية المركزة.

كما يضم المستشفى قسم عناية مُركزة للمُبتسرين ،وجراحة النساء والولادة، وقسم عناية مركزة للقلب ، وقسم القسطرة، وقسم وحدة إقامة نساء ، وقسم عناية مركز للمخ والأعصاب، وقسم جراحة المناظير ، ووحدة إقامة القلب ووحدة إقامة أطفال ،ووحدة عناية مركز أطفال و16 وحدة إقامة جراحة الحروق، وجراحة حروق وعلاج طبيعي.

ويضم المستشفى أيضًا وحدة علاج كيميائي، والعديد من وحدات الإقامة المتنوعة، ووحدة غسيل كلوي، ووحدة غسيل بريتوني.