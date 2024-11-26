الذهب يواصل التراجع في الصاغة المصرية مسجلا 3655 جنيها للجرام

استمر سعر الذهب المحلي في التراجع خلال تداولات اليوم الثلاثاء، بعد انخفاض كبير يوم أمس، حيث يواجه السعر ضغط سلبي كبير من قبل سعر أونصة الذهب العالمي التي تراجع مع بداية الأسبوع، هذا بالإضافة إلى ضغوط أخرى من تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك الرسمية.

وافتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا تداولات اليوم الثلاثاء عند 3645 جنيه للجرام ليتداول وقت كتابة التقرير عند المستوى 3655 جنيها للجرام، وكان قد انخفض يوم أمس بمقدار 85 جنيها حيث أغلق عند المستوى 3660 جنيها للجرام وكان قد افتتح تداولات الأمس عند المستوى 3745 جنيها للجرام.

يذكر أن سعر الذهب كان قد سجل أدنى مستوى يوم أمس عند 3645 جنيه للجرام بفعل انخفاض سعر أونصة الذهب العالمي يوم أمس بشكل كبير، لينعكس على سعر الذهب في مصر في ظل اعتماده خلال هذه الفترة على حركة سعر الذهب العالمي بشكل أساسي.

من جهة أخرى يشهد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك الرسمية تراجع تدريجي منذ بداية الأسبوع بعد موجة من الصعود خلال الفترة الأخيرة، وقد ساعد هذا التراجع في سعر الصرف على زيادة التراجع في تسعير الذهب المحلي.

وتراجعت المخاوف في السوق المحلي المتعلقة بسعر الصرف وإمكانية تحركه بشكل كبير مرة أخرى مع بداية تداولات الأسبوع، وذلك بعد تقارير من صندوق النقد الدولي تشيد بأداء الحكومة المصرية في التعامل مع الأزمة الاقتصادية.

فقد أظهر صندوق النقد الدولي التزام البنك المركزي المصري بمرونة سعر الصرف لحماية الاقتصاد من الصدمات الخارجية، وهو ما أدى إلى تراجع التوترات في الأسواق المحلية وبالتالي تحرك سعر الذهب المحلي وفقاً لتغيرات سعر الذهب العالمي.

هذا وكان البنك المركزي المصري قد قرر تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه الخميس الماضي، وهو الأمر الذي يعكس موائمة الوضع النقدي الحالي بالنسبة للبنك المركزي، مما يحقق المزيد من الاستقرار في الأسواق.

توقعات أسعار الذهب

استكمل سعر الذهب العالمي انخفاضه لليوم الثاني على التوالي متأثرا بأخبار عن إمكانية التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان، الأمر الذي قلل من الطلب على الذهب كملاذ آمن بالإضافة إلى تمساك الدولار الأمريكي بالقرب من أعلى مستوياته في عامين بعد تعهد ترامب بفرض تعريفات جمركية على كل من الصين وكندا والمكسيك.

وواصل سعر الذهب المحلي في الانخفاض بعد أن تلقى ضغط سلبي كبير من انخفاض سعر أونصة الذهب العالمي بالإضافة إلى تراجع تدريجي في سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية منذ بداية الأسبوع مما زاد من تراجع تسعير الذهب المحلي.

ووسع الذهب العالمي من خسائره هذا الأسبوع ليتداول بالقرب من المستوى 2600 دولار للأونصة بعد أن سجل يوم أمس اغلاق يومي تحت المتوسط المتحرك 50 يوم، مما زاد من الضغط السلبي على السعر اليوم ليقترب من المستوى التصحيحي 38.2% عند 2597 دولار للأونصة.

أما عن السعر المحلي:

تراجع سعر الذهب المحلي عيار 21 مع بداية تداولات اليوم بعد أن انخفض بشكل كبير يوم أمس ليكسر المستوى 3700 جنيه للجرام ويصل السعر إلى مناطق المستوى 3650 جنيه للجرام التي اغلق فوقها يوم أمس، ولكن حتى الآن تبقى الضغوط السلبي متواجدة على السعر.