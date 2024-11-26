رئيس "جودة التعليم" ووكيل الأزهر يبحثان نشر ثقافة الجودة بالغربية

استقبل اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، اليوم الثلاثاء، الدكتور علاء عشماوي، رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، والدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، بمقر ديوان المحافظة.

وناقش اللقاء سبل تعزيز التعاون بين الهيئة والمؤسسات التعليمية العامة والأزهرية في الغربية لنشر ثقافة الجودة التعليمية والتدريب وفق المعايير الدولية. وقدم الدكتور عشماوي عرضاً تفصيلياً حول مفهوم الإطار القومي للمؤهلات وأهميته في تحسين مخرجات التعليم.

وأشاد اللواء الجندي بالدور المحوري للهيئة في دعم تطوير المؤسسات التعليمية في مصر، مؤكداً أهمية ترسيخ معايير الجودة لتحقيق التميز التعليمي.

كما شملت الزيارة جولة تفقدية لمعهد محلة زياد الأزهري لمتابعة أعمال المراجعة الميدانية التي يقوم بها فريق خبراء الجودة، حيث رافق الدكتور عشماوي في الجولة الدكتورة راجية علي طه، نائب رئيس الهيئة لشؤون التعليم الأزهري، ووفد من خبراء الهيئة.

وتأتي هذه الزيارة في إطار التزام الهيئة القومية بضمان جودة التعليم وتعزيز كفاءته بما يخدم خطط التنمية ويحقق تطلعات الأجيال القادمة.