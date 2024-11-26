وزير الشباب يلتقي مجلس إدارة اتحاد الجودو بتشكيله الجديد

التقى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بمجلس ادارة الإتحاد المصري للجودو برئاسة محمد مطيع.

وهنأ وزير الشباب والرياضة مجلس الإدارة الجديد، متمنياً لهم التوفيق والنجاح في إدارة الاتحاد وتحقيق مزيد من الإنجازات للرياضة المصرية على المستويين المحلي والدولي. مشددا على أهمية المرحلة المقبلة، والتركيز على وضع رؤية واضحة للاتحاد تشمل خطط إعداد اللاعبين وبرامج تطويرهم، استعداداً لدورة الألعاب الأولمبية المقرر إقامتها في لوس أنجلوس 2028.

وشدد الوزير على أهمية حوكمة الأداء المالى والإداري فى ضوء اللوائح المنظمة ومنها لوائح السفر والاشتراطات الطبية ولوائح الدعم المالي .

وأشار إلى أهمية قيام الاتحاد بالاستثمار في الرياضيين الحاليين والعمل على تطوير قدراتهم، قائلاً: "إن النجاح في البطولات الكبرى لا يتحقق إلا من خلال رؤية استراتيجية واضحة تستثمر في الكوادر الرياضية الشابة، وتضع الأسس لتأهيل أبطال قادرين على المنافسة ورفع اسم مصر عالياً. نحن على ثقة بقدرة مجلس إدارة الاتحاد الجديد على تحقيق ذلك، خاصة مع وجود قيادة واعية وفريق عمل متميز".

كما استمع الوزير إلى رؤى وأفكار مجلس الإدارة الجديد حول تطوير الاتحاد ودعم رياضة الجودو في مصر، مشيراً إلى دعم الوزارة الكامل لكل المبادرات التي تهدف إلى تحقيق نقلة نوعية لهذه الرياضة.

وجاء تشكيل مجلس ادارة اتحاد الجودو كالتالي: محمد مطيع، رئيس مجلس الادارة، وعضوية كل من: "طارق عز الدين، حسام الدين عوض الله، أحمد عبدالحميد مصطفى، ياسر محروس، إيهاب أبو زيد، محمد سيد أحمد، أحمد المنشاوي".