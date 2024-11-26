ads
الثلاثاء 26 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تحرير 24 محضرا وغلق 7 محلات وإعدام 97 كجم أغذية في حملة بأسواق إدفو

حملة بأسواق إدفو
حملة بأسواق إدفو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

استهدفت حملة مشتركة على الأسواق من نواب رئيس مركز ومدينة إدفو ، وبالتعاون مع شرطة المرافق ومفتشى التموين والصحة ، وبمعاونة رؤساء الأحياء والعاملين بحى وسط المدينة التفتيش المفاجئ على المحلات الخاصة بالأنشطة التجارية المتنوعة  إستكمالاً لسلسلة الحملات الصباحية والمسائية التى يتم تنفيذها بناء على توجيهات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان.

تحرير 10 محاضر لعدم إعلان الأسعار ، وإعدام 97 كيلو جرام

وأسفرت جهود الحملة التى إستهدفت التأكد من السلامة والصحة المهنية ، والشهادات الصحية والنظافة العامة للمنشأة ، وكذا طريقة عرض الأغذية ، عن تحرير 10 محاضر لعدم إعلان الأسعار ، وإعدام 97 كيلو جرام ولتر أغذية متنوعة لحدوث تغيير فى خواصهم الطبيعية ، فضلاً عن تحرير 9 محاضر لعدم حمل شهادات صحية ، و 5 محاضر لمخالفة إشتراطات النظافة العامة ، علاوة على التوصية بالغلق الإدارى لـ 7 محلات لعدم حمل رخصة للمنشأة طبقاً للقانون رقم ( 154 ) لسنة 2019، وسيتم مواصلة الحملات بشكل مستمر للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين .

1000141797
1000141797
1000141795
1000141795
1000141793
1000141793
1000141791
1000141791
تحرير 24 محضر ا غلق 7 محلات إعدام 97 كجم أغذية أخبار محافظة أسوان