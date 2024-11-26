تحرير 24 محضرا وغلق 7 محلات وإعدام 97 كجم أغذية في حملة بأسواق إدفو

استهدفت حملة مشتركة على الأسواق من نواب رئيس مركز ومدينة إدفو ، وبالتعاون مع شرطة المرافق ومفتشى التموين والصحة ، وبمعاونة رؤساء الأحياء والعاملين بحى وسط المدينة التفتيش المفاجئ على المحلات الخاصة بالأنشطة التجارية المتنوعة إستكمالاً لسلسلة الحملات الصباحية والمسائية التى يتم تنفيذها بناء على توجيهات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان.

تحرير 10 محاضر لعدم إعلان الأسعار ، وإعدام 97 كيلو جرام

وأسفرت جهود الحملة التى إستهدفت التأكد من السلامة والصحة المهنية ، والشهادات الصحية والنظافة العامة للمنشأة ، وكذا طريقة عرض الأغذية ، عن تحرير 10 محاضر لعدم إعلان الأسعار ، وإعدام 97 كيلو جرام ولتر أغذية متنوعة لحدوث تغيير فى خواصهم الطبيعية ، فضلاً عن تحرير 9 محاضر لعدم حمل شهادات صحية ، و 5 محاضر لمخالفة إشتراطات النظافة العامة ، علاوة على التوصية بالغلق الإدارى لـ 7 محلات لعدم حمل رخصة للمنشأة طبقاً للقانون رقم ( 154 ) لسنة 2019، وسيتم مواصلة الحملات بشكل مستمر للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين .

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