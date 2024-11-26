تفاصيل اجتماع مجلس جامعة كفر الشيخ

شارك اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الثلاثاء، في اجتماع مجلس جامعة كفرالشيخ، برئاسة الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس الجامعة، لمناقشة عدد من الملفات التعليمية والتنموية الهامة، في إطار سعي المحافظة لتحقيق التنمية المنشودة في شتىٰ المجالات، وذلك بحضور نواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات.

في بداية الجلسة، رحب رئيس جامعة كفرالشيخ بمحافظ كفرالشيخ لحضوره اجتماع مجلس الجامعة، لبحث سبل التعاون والاستعانة بخبرات الجامعة في إقامة العديد من المشروعات بالمحافظة، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، مقدمًا خالص الشكر والتقدير لحرصه على الحضور وتبنيه قضايا الجامعة والتعاون المستمر بين المحافظة والجامعة، معربًا عن تقديره للجهود المستمرة لمحافظ كفرالشيخ في تعزيز التعاون بين المحافظة والجامعة.

تناول الاجتماع التركيز على تعزيز التعاون بين الجامعة والأجهزة التنفيذية لتحقيق تنمية شاملة، فضلًا عن مناقشة الخطط المستقبلية لتحسين جودة التعليم وتطوير المشروعات التنموية في المحافظة، كما تم تناول كيفية الاستفادة من الأبحاث العلمية للجامعة في تنفيذ مشروعات تنموية تسهم في تحسين حياة المواطنين، وتلبية احتياجاتهم في مختلف القطاعات.

في كلمته، أعرب محافظ كفرالشيخ عن سعادته بالمشاركة في اجتماع مجلس جامعة كفرالشيخ، مؤكدًا على دور الجامعة ومكانتها المرموقة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، موضحًا أن جامعة كفرالشيخ تمثل مصدر فخر لجميع أبناء مصر، مشيدًا بما تقدمه من خدمات تعليمية وبحثية تسهم بشكل كبير في دعم مسيرة التنمية والابتكار، ودعا وسائل الإعلام لتسليط الضوء على فعاليات مؤتمر الجامعة والصناعة الذى يقام غدًا الأربعاء بجامعة كفرالشيخ، فضلاً عن المشروعات التي يتم تنفيذها على أرض المحافظة ومقومات الاستثمار، والاستغلال الأمثل للفرص الاستثمارية لتحقيق التنمية المستدامة في جميع المجالات.

أكَّد محافظ كفرالشيخ، استئناف العمل بمركز التنمية الشبابية بمدينة كفرالشيخ، ليضم أحدث الإمكانيات والمقومات لتحقيق التنمية الرياضية التي تليق بأبناء المحافظة، مشيرًا إلى تطوير وإعادة إنشاء بوابات المحافظة الرئيسية بما يتناسب مع الهوية البصرية.

كما أعلن الانتهاء من نقل السوق الأسبوعي الدائم بغرب مدينة كفرالشيخ على مساحة 6 أفدنة بالتعاون مع وزارة الزراعة، لمواجهة العشوائيات وظاهرة الباعة الجائلين، وتوفير بيئة مناسبة تضمن حقوق المواطنين والباعة الجائلين، مؤكدًا وجود خطط طموحة لتحسين جودة الحياة لأهالي المحافظة.

نوه محافظ كفرالشيخ إلى أهمية استمرار التعاون المثمر بين المحافظة والجامعة، بما يسهم في تحقيق المزيد من الإنجازات في مختلف المجالات، مشيرًا إلى الدور الحيوي الذي تقوم به الجامعة في نشر الوعي والتنوير والتثقيف، مؤكدًا على ضرورة تعزيز التنسيق المستمر بين الجامعة والأجهزة التنفيذية لتحقيق الأهداف المنشودة، ودعم جهود التنمية في المحافظة.

وأشار محافظ كفرالشيخ، إلى إطلاق القافلة الطبية بالتعاون مع المنطقة الشمالية العسكرية وجامعة كفرالشيخ، بدءًا من السبت المقبل، والتي يتزامن معها إطلاق القوافل النوعية المختلفة ومعرضًا للسلع الغذائية بجانب القوافل الطبية، مشيدًا بدور الجامعة في فعاليات العيد القومي للمحافظة ومشاركتها الفعّالة في أنشطة المحافظة المختلفة، فضلًا عن تقديم الرأي العلمي السليم لدعم مشروعات المحافظة.

من جانبه، أشاد رئيس جامعة كفرالشيخ بجهود محافظ كفرالشيخ الوطنية في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة على مستوى كافة المجالات، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمساهمة في بناء الإنسان، مؤكدًا أن الجامعة والمحافظة يشكلان نسيجًا واحدًا يعمل بشكل تكاملي لخدمة أهالي كفرالشيخ، ووجّه الشكر لقيادات الجامعة وقطاعاتها المختلفة لجهودهم المبذولة، مشيرًا إلى تصنيف جامعة كفرالشيخ الثامن على مستوى الدولة في تصنيف "التايمز البريطاني".

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