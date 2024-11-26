نائب محافظ الجيزة يتفقد الخطة الاستثمارية للتطوير وتركيب بلاط الأنترلوك لـ30 شارعا بالحوامدية

تفقد إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن مشروعات الخطة الاستثمارية للتطوير وتركيب بلاط الأنترلوك لعدد ٣٠ شارع بالعزبة الشرقية بمدينة الحوامدية، وجاء ذلك في أطار تكليفات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة.

وشدد النائب برفع معدلات التنفيذ مع الانتهاء من مختلف الأعمال في مواعيدها الزمنية المحددة، كما تابع نائب المحافظ ميدانيا أعمال مشروع الصرف الصحي بمنطقة العطور ومشكلة الصرف الصحي بشارع الجمهورية وجه النائب بسرعة الانتهاء من الأعمال المنفذة طبقا للجدول الزمني المحدد.

واختتم نائب المحافظ جولته الميدانية بتفقد قرية الشيخ عتمان سيرا على الاقدام لمتابعة الحالة العامة للنظافة والأشغالات مشددا بأستمرار رفع مستوي النظافة وأستكمال باقي وصلات الصرف الصحي لمنازل القرية وسرعة البدء في تنفيذ خطة إحلال وتجديد شبكة الكهرباء داخل القرية.

والتقي النائب بعدد كبير من الاهالي لمناقشة أهم المشاكل والاحتياجات الخاصة بنطاق القرية، ورافق نائب المحافظ هاني السيسي رئيس مدينة الحوامدية ومحمد الراوي مدير عام شبكات كهرباء وسط الجيزة ومحمد عمران رئيس قطاع جنوب الصرف الصحي بشركة مياه الجيزة ومحمد حسين مدير عام الصرف الصحي بالحوامدية وأبو النمرس ومسؤولي مديرية الطرق ومسؤلي شركة الغاز والشركات المنفذة للأعمال.