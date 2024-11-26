القوات البحرية تنجح في إنقاذ شخص سويسري الجنسية في حادث غرق مركب مرسى علم

نجحت الجهود التي تجريها كافة الجهات المعنية وعلى رأسها رجال القوات البحرية في العثور على شخص سويسري الجنسية، على قيد الحياة، مثمناً جهود كافة الجهات المعنية وعلى رأسها رجال القوات المسلحة.

و إجمالي من جرى إنقاذهم حتي الان بلغ 32شخصاً، فيما جرى انتشال 4 جثث فقط، ليصبح إجمالي عدد من جرى إخراجهم من المياة 36 شخصاً على قيد الحياة، ولا تزال عمليات البحث مستمرة للعثور على 8 آخرين مفقودين.

يذكر أنه صدر صباح اليوم الثلاثاء بيان رسمي عن محافظة البحر الأحمر، جاء فيه: اعلن محافظ البحر الأحمر، العثور على 7 أشخاص منهم 3 أحياء ( 2 منهم يحملون الجنسية البلجيكية وآخر مصري )، بينما جرى انتشال 4 جثث مازالوا مجهولين الهوية في حادث غرق مركب مرسى علم، موجهاً بتقديم الرعاية الطبية اللازمة للناجين.

فيما اصدر أمس الاثنين ، بيان رسمي عن محافظة البحر الأحمر، جاء فيه: حرص اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، على الانتقال إلى موقع حادث غرق المركب السياحي "سي ستوري" جنوب مدينة مرسى علم، للاطمئنان على صحة وسلامة جميع الركاب ، حيث أعلن نجاح الجهود في إنقاذ 28 شخصاً حتى الآن فيما لا تزال عمليات البحث جارية للعثور على 16 مفقوداً .

وقع على بعد 46 ميل بحري من شاطئ مرسى علم، موضحاً أن المركب يمتلكها مصري الجنسية، وطولها 34 متر وعرضها 9.5 متر ، وإجمالي عدد الركاب الذين كانوا على متنها 44 راكب ( 13 مصري - 31 جنسيات مختلفة ما بين ألماني وبريطاني وأمريكي وبولندي وبلجيكي وسويسري وفنلندي وصيني وسلوفاكي واسباني وأيرلندي ) وجرى مراجعة الموقف الفني للمركب ، وتبين أن آخر تفتيش من السلامة البحرية كان في شهر مارس 2024 ، وحصل على شهادة صلاحية لمدة عام، ولا توجد أي ملاحظات أو عيوب فنية فيما يتعلق بالمركب، مؤكدا على استمرار عمليات التحقيق من قبل الجهات المعنية مع طاقم المركب لمعرفة أسباب الحادث.

وأعلنت الجهات الرسميه، إنقاذ 28 راكب ، حيث نجحت جهود القوات البحرية في إنقاذ عدد منهم، كما تمكن مركب سياحي مجاور من إنقاذ عدد آخر من الركاب تصادف وجوده وقت الحادث اسمه ( ستار جيت )، وتواصل الجهات المعنية المختلفة بالتنسيق والتعاون مع القوات المسلحة ورجال القوات البحرية البحث عن 16 آخرين 4 مصريين - 12 أجنبي )،

وذكرت الجهات المتخصصة، أن السبب المبدئي للحادث وفقاً لروايات الاجانب والطاقم المصري، هو موجة كبيرة من البحر صدمت المركب مما أدى لانقلابه ، والموضوع كان بشكل مفاجئ وسريع حيث استغرق نحو 5 أو 7 دقائق وبعض الركاب كانوا داخل الكبائن وهذا سر عدم تمكنهم من الخروج من المركب.

وجاري مواصلة التنسيق والتواصل مع كافة السفارات والقنصليات والجهات المعنية، لتقديم كافة التسهيلات ولاستخراج كافة الأوراق المطلوبة للركاب، وجرى توفير استقبال الركاب في أحد الفنادق السياحية بمرسى علم،

وتعمل فرق الإنقاذ على مدار الساعة لضمان سرعة إنجاز المهام، مع الحفاظ على أعلى معايير السلامة والأمان، حيث تتواصل عمليات تمشيط المنطقة بالتنسيق مع القوات المسلحة ومركز الإنقاذ البحري وغرفة عمليات المحافظة، مؤكداً أن المحافظة ستواصل متابعة التطورات بشكل دقيق، وستعلن عن أي مستجدات في حينها.

يذكر أنه، ورد بلاغ إلى مركز السيطرة بمحافظة البحر الأحمر في الساعة 5:30 صباحاً من غرفة عمليات النجدة، يفيد بتلقي إشارة استغاثة من أحد افراد المركب، الذي كان في رحلة غطس انطلقت من ميناء بورتو غالب بمرسى علم في الفترة من 24 نوفمبر 2024 وحتى 29 نوفمبر 2024، وكان من المقرر عودته إلى مارينا الغردقة.