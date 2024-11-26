انطلاق فعاليات مؤتمر ومعرض أسوان توشكي الزراعي

انطلقت اليوم بمدينة أسوان، فعاليات مؤتمر ومعرض "أسوان توشكي الزراعي" الذي يقام بمحافظ أسوان لأول مرة خلال الفترة من 26 حتي 28 نوفمبر الجاري، الذي يقام تحت رعاية اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان، وبحضور الدكتور لؤى سعد الدين القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، والدكتور أحمد غلاب رئيس المؤتمر ورئيس جامعة أسوان الأسبق، والسفير السوداني عبدالقادر عبدالله القنصل العام لجمهورية السودان بأسوان ،والدكتور محمد عبدالعزيز مهلل نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ،والدكتور عزت البربري رئيس حزب تحيا مصر ،والدكتور خالد عنان الأمين العام للحزب والمهندسة أماني إبراهيم وكيل وزارة الزراعة باسوان والإعلام ماهر الخضيرى المشرف على تنظيم المؤتمر

وأكد الدكتور لؤي سعد الدين نصرت القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، فى كلمته خلال الجلسة الافتتاحية، على ترحيبة بحضور المؤتمر من قيادات الزراعة سواء من داخل المحافظة أو خارجها ، المشاركين فى فاعليات المؤتمر الذي يعقد لأول مرة بمحافظة أسوان عاصمة الثقافة والاقتصاد والشباب العربي الافريقي عروس النيل

جامعة أسوان، تعمل علي تطبيق الإستراتيجية الوطنية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي



وقال رئيس الجامعة أن جامعة أسوان، تعمل علي تطبيق الإستراتيجية الوطنية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي من خلال ايجاد شراكة حقيقية وفعالة من الشراكات والمصانع والمؤسسات المنتجة بالمحافظة، وذلك لتفعيل المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية والعمل علي التنمية الاقتصادية، بتوفير معايير نجاح المشروعات التنموية وإنجازات مبادرة المشروعات الخضراء الذكية والتي أصبحت من أهداف وثمار مؤتمر المناخ COP27.

مشيرًا إلى أنه على خطى الجمهورية الجديدة، التى أرسى أركانها الرئيس عبدالفتاح السيسي، من خلال المبادرات الرئاسية، ترتكز حاليا إلى التوجه نحو العمل على زيادة الرقعة الزراعية، وخاصة بمنطقة توشكي التى تشهد انجازات عظيمة في مجال التوسع الزراعي والعمل علي جذب الاستثمارات الزراعية

في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتحول الرقمي من خلال تقديم مشروعات محققة لتلك الأهداف،.

وأضاف أن جامعة أسوان شريك أساسى فى إحداث التنمية الزراعية المنشودة من خلال استثمار عقول الباحثين، في تنفيذ مشروعات تساهم فى تحويل المحافظة ومنطقة توشكى على وجه الخصوص لسلة الغذاء المصري الأولى.

من جهته أشار الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس جامعة أسوان السابق ورئيس المؤتمر، أن المؤتمر له عدة محاور وأهداف استراتيجية هامة يسعى الى تحقيقها من خلال محاور جلسات عمل المؤتمر والحلقات البحثية والنقاشية والتوصيات التى سيخرج بها الباحثين والمشاركين .

وتابع أن اختيار محافظة أسوان عاصمة الشباب والاقتصاد الافريقي، لإقامة المؤتمر ومعرض أسوان توشكي الزراعي، يأتى لكونها تمثل مركزا حيويا لمحافظات الصعيد الجنوبية وبوابة مصر الجنوبية على أفريقيا ، كما تضم أسوان عدد من المشروعات القومية بالجمهورية الجديدة في مجال الاستثمار الزراعي، خاصة في توشكي وفي مجال الطاقة في فارس وبنبان .

وأضاف غلاب أن المؤتمر يستضيف نخبة من كبار المسئولين ورجال الأعمال والمستثمرين في المجال الزراعي وممثلي اتحادات المزارعين والنقابات الزراعين والاقتصاديين والمنظمات المعنية بالقطاع الزراعي، والبيئى من الدول العربية والمؤسسات العالمية والإقليمية لخلق فرص استثمارية واعدة في مجال الزراعة والتصدير الزراعي .

وأشار رئيس المؤتمر ، الي أن إقامة المعرض والمؤتمر المصاحب له يمثل فرصة سانحة لتنسيق وتوحيد الجهود المشتركة بين مؤسسات الدولة الوطنية في الإستثمار الزراعي لتقليل وتطوير سبل إستخدام الموارد الطبيعية باعتماد تقنيات الإنتاج الزراعي المتطورة وطرق الري الحديثة سعيا للوصول إلي الهدف المنشود بتحقيق الأمن الغذائي واستكشاف فرص الإستثمار الزراعي والغذائي الواعده بجنوب مصر والعمل علي جذب رؤوس الأموال العربية والأجنبية للاستثمار في القطاع الزراعي بمختلف قطاعاته ) النباتي والحيواني والتصنيع الزراعي )مؤكدا أن الفعاليات تهدف إلى نشر الوعي البيئي والثقافة الزراعية المجتمعية، وتحقيق الاستدامة البيئية والمحافظة على الموارد الطبيعية، والحد من التلوث بمختلف أنواعه .

وقال السفير عبد القادر عبد الله القنصل العام لجمهورية السودان بأسوان، أن الشعب السودانى يعول على مصر الشقيقة دورا كبيرا فى إعمار السودان ما بعد الحرب، فى ظل التكامل بين البلدين الشقيقين، وتابع قائلا ان السودان تحتاج إلى مصر، كما تحتاج مصر للسودان خلال هذا الظرف التاريخى الهام، حيث أن حركة التبادل التجارى بين البلدين لم تتأثر خلال فترة إندلاع الحرب فى السودان، بل أن الحركة التجارية إذات وتيرتها خلال فترة الحرب نظرا لحالة الترابط التى تربط شعبى البلدين،وموجها دعوته لرجال الأعمال والمستثمرين المصريين للمساهمة فى إعمار السودان وإحداث التنمية المنشودة فى ظل حالة الثقة لدى السودان فى ابناء الشعب المصرى.



وأشار الإعلامي ماهر الخضيرى المشرف على المؤتمر، أن تنظيم المؤتمر و معرض اسوان توشكى الزراعى، اليوم، هو امتداد لمعرض اجرى بيزنس للاستثمار الزراعى والطاقة الشمسية والذى ينظم منذ ٩ سنوات ومعرض وسط الصعيد الزراعى بمدينة اسيوط والذى ينظم منذ ثلاث سنوات ويعد هذا المؤتمر والمعرض نقطة بداية لإقامة فاعلياته كل عام بمحافظة أسوان ومنطقة توشكي ، كما أنه يشارك فى المعرض 50 عارض يمثلون مختلف المؤسسات الزراعية والشراكات التي تعمل في مجال الزراعة والتصدير والإستثمار.

من جهتها أكدت المهندسة أمانى بدر إبراهيم مدير عام الزراعة بأسوان، على أهمية المعرض والمؤتمر فى نقل الخبرات للمزارعين والمستثمرين وشركات الزراعة التى تساهم فى جودة الإنتاج وزيادة الرقعة الزراعية بجنوب الصعيد.. وتابعت قائلة ان مصر تسعى إلى مواجهة التحديات المائية والتغيرات المناخية من خلال إتخاذ إجراءات عاجلة وصارمة لترشيد إستهلاك مياه الرى فى القطاع الزراعى دون التاثير على خطة الدولة الطموحة فى توسعة الرقعة الزراعية.

وكانت فعاليات مؤتمر ومعرض أسوان توشكي الزراعي، انطلقت، بتفقد المشاركين أقسام المعرض المصاحب للمؤتمر والذى يضم ( 50) عارض يمثلون كبرى الشركات الزراعية والتسويق والأسمدة الزراعية وشركات الإستصلاح الزراعى وغيرها.

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