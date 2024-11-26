الداخلية تواصل مداهمة شركات السياحة والسفر غير المرخصة

( مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية فى إتخاذ الإجراءات القانونية حيال عدد من الشركات والمكاتب السياحية "بدون ترخيص" أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام 12 شركة، 4 مكاتب "بدون ترخيص" بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تنظيم برامج سياحية مختلفة لهم وإيهامهم بأنها شركات سياحية مرخصة - على خلاف الحقيقة - والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الإجتماعى وإتخاذهم مقرات لإدارتها بشقق مستأجرة لفترات مؤقتة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط القائمين على إدارتهم، وعثر بداخل تلك الشركات على عدد من المضبوطات أبرزها (جوازات سفر – تأشيرات زيارة وسفر - تذاكر طيران – باركود خاص ببوابة العمرة المصرية – إستمارات حجر رحلات – برامج حجر وعمرة وسياحة داخلية – رحلات سفارى – لافتات ودعاية – كشف بأسماء شركات الطيران - برامج عمرة وسياحة داخلية – صور تأشيرات – كروت دعاية للشركات - نماذج حجوزات فنادق سياحية– كشوف بأسماء العملاء مدون بها بياناتهم والمبالغ المتحصلة منهم والرحلات المقررة لهم – دفاتر إيصالات إستلام نقدية)

.. تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وتهيب وزارة الداخلية بالمواطنين عدم التعامل مع الشركات السياحية غير الحاصلة على تراخيص خشية تعرضهم للنصب.. خاصةً فى ضوء قرب موسم الحج.