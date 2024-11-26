رئيس "البارالمبية الدولية" يشيد بجهود تعزيز منظومة الرياضة المصرية وتطور البنية التحتية

أعرب أندرو بارسون رئيس اللجنة البارالمبية الدولية، اليوم الثلاثاء، عن تقديره الشديد لجهود الرئيس والدولة المصرية في تعزيز منظومة الرياضة بشكل عام، وتمكين الرياضيين البارالمبيين المصريين، فضلاً عما تشهده مصر من تطور كبير في البنية التحتية الرياضية، لا سيما على صعيد إقامة منشآت رياضية وفقاً للمعايير الدولية لتمكين الرياضيين ومن ضمنهم الرياضيين من ذوي الهمم، إضافة إلى تحديث منظومة الحوافز والمعسكرات والتدريبات للرياضيين البارالمبيين.

وأكد رئيس اللجنة البارالمبية الدولية تطلعه للتعاون مع مصر خاصة في ظل استضافة مصر لعدد من الفعاليات والمسابقات البارالمبية الدولية في الفترة المقبلة.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، أندرو بارسون رئيس اللجنة البارالمبية الدولية، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور حسام الدين مصطفي رئيس اللجنة البارالمبية المصري.